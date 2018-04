Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","shortLead":"Ez a típus Európában mindeddig nem volt kapható, mostantól azonban már nálunk is gőzerővel támad.","id":"20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f060fa08-f120-4595-b9e2-125ca572455b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2787a9-f912-4251-aef4-bcd8c7082e21","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_lexus_es_gs_bmw_5_szedan_luxusauto_pekingi_autoszalon_hibrid","timestamp":"2018. április. 26. 13:26","title":"Retteghet az 5-ös BMW? Mutatjuk az új Lexus ES-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","shortLead":"Sokáig vártak a csapatok, hogy az Elmű megpróbálja kijavítani a hibát, de hiába.","id":"20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d5bdf73-0d0d-4e3a-ab6b-a460db6455d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34290bf-e9c5-44e5-b51d-a3a019e0be82","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Aramszunet_miatt_maradt_el_a_meccs_az_Elmu_csarnokaban","timestamp":"2018. április. 26. 12:24","title":"Áramszünet miatt maradt el a meccs az Elmű csarnokában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem kapnak a budapestiek, hiszen mindent kihúztak a tervekből, ami a megújításon túl fejlődést jelenthetett volna.","shortLead":"A Lánchíd három, majd az Alagút további 1-2 évig is le lehet zárva. A kellemetlenségekért cserébe szinte semmit nem...","id":"20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6ead44-79b0-4b2f-98f8-35d818096d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57710981-1bca-471a-8cb5-958f708897d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_Rengeteg_bosszusaggal_jar_es_nagyon_sokaig_tart_majd_a_Lanchid_felujitasa","timestamp":"2018. április. 25. 17:08","title":"Rengeteg bosszúsággal jár és nagyon sokáig tart majd a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","shortLead":"57-42 arányban megszavazta az amerikai szenátus Mike Pompeo volt CIA-igazgató külügyminiszteri jelölését csütörtökön. ","id":"20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58ed5b24-4203-4918-8e2a-caea84d63a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5134139e-810c-44a5-8c69-bc1ba6ab1c87","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_a_szenatus_is_megszavazta_mike_pompeo_jeloleset_a_kulugyminiszteri_posztra","timestamp":"2018. április. 26. 19:42","title":"A szenátus is megszavazta Mike Pompeo jelölését a külügyminiszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","shortLead":"A kormány ellehetetlenítette a megújuló energiát hasznosító kiserőművek létesítését – így értékelik az új szabályt.","id":"20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc4ca02-8772-40d4-abc7-7253a0a5427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce46465f-9af5-4e37-b113-20e75f51b868","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Nagyon_kiszurt_a_kormany_a_megujulo_energiat_hasznalo_kiseromuvekkel","timestamp":"2018. április. 26. 17:28","title":"Nagyon kiszúrt a kormány a megújuló energiát használó kiserőművekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt, hogy szíve szerint az emberminisztert látná legszívesebben a Sándor-palotában. A hírek szerint most ismét ez a téma a fideszesek között. ","shortLead":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt...","id":"20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b363e-c1e6-4caa-9edc-42b53b13254c","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Megint az a téma a Fideszben, hogy köztársasági elnököt csinálnának Balog Zoltánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6980c67b-0d47-4d25-b4ee-0230fa234cfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági figyelmeztetést adtak ki a Symantec kutatói: az iOS egyik (amúgy hasznos) funkciója zöld utat adhat a hackereknek, akik ellophatják az iPhone-on, iPaden tárolt adatokat.","shortLead":"Biztonsági figyelmeztetést adtak ki a Symantec kutatói: az iOS egyik (amúgy hasznos) funkciója zöld utat adhat...","id":"20180425_trustjacking_tamadas_iPhone_itunes_wifi_szinkronizalas_kihasznalasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6980c67b-0d47-4d25-b4ee-0230fa234cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c703ec23-03a5-4162-a695-e7f87e874ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_trustjacking_tamadas_iPhone_itunes_wifi_szinkronizalas_kihasznalasa","timestamp":"2018. április. 25. 19:00","title":"Óvatosnak kell lenni, egy hasznos iPhone-funkciót használhatnak ki a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]