[{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és 2004 között a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseiről – állítja belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. ","shortLead":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és...","id":"20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b283a-4cac-434c-a981-ab618a204985","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","timestamp":"2018. április. 26. 08:09","title":"Heti Válasz: Négy éven át rögzítette beszélgetéseit Gyárfással Portik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott exkluzív interjút. A lap tudósítóját azért érdekelte különösen Alex Soros, mert ő apjának politikai örököse, és mert vállalta zsidó örökségét is.","shortLead":"A 87 éves Soros György fia, a Nyílt Társadalom Alapítvány alelnöke az izraeli Yedioth Ahronot magazinjának adott...","id":"20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab3090ea-17e2-4771-862b-d3271ff96461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345ef267-68aa-4db3-9c02-baee594748f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Alex_Soros_Mindenki_azt_kerdezi_az_apamtol_miert_tamogat_egy_orszagot_amely_uldozte_es_ma_is_uldozi","timestamp":"2018. április. 27. 12:32","title":"Alex Soros: Mindenki azt kérdezi az apámtól, miért támogat egy országot, amely üldözte és ma is üldözi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami egyedire vágyik, például a világ eddigi legnagyobb atomkatasztrófája helyszínének a meglátogatására.","shortLead":"Európa nagyvárosai hasonló látnivalókat kínálnak, a boltok kínálata is hasonló. Az igazi turista viszont valami...","id":"20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03f3308-b09c-454d-b467-d0c975b2b16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f9f8fc-f610-49d6-a74e-5fc5e6023ba0","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Csernobil_32_evvel_a_tragedia_utan_nagy_uzlet_a_katasztrofaturizmus","timestamp":"2018. április. 26. 10:56","title":"Csernobil: 32 évvel a tragédia után nagy üzlet a katasztrófaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","shortLead":"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál.","id":"20180427_elkoszont_andres_iniesta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f770330f-eb0e-4160-b13a-2cda28a18595","keywords":null,"link":"/sport/20180427_elkoszont_andres_iniesta","timestamp":"2018. április. 27. 15:13","title":"Elköszönt a csapatától a Barcelona legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","shortLead":"Az esküdtek szerint Cosby bedrogozta és megerőszakolta áldozatát. ","id":"20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f63cd8de-1414-4e1b-97f9-a251ce82480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b231d2-58d6-4d24-ae86-2d4f83c0831f","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Bunosnek_talaltak_Bill_Cosbyt_nemi_eroszak_vadjaban","timestamp":"2018. április. 26. 21:04","title":"Bűnösnek találták Bill Cosbyt nemi erőszak vádjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","id":"20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b10562-a5f9-49b9-854c-ebd50de5a66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","timestamp":"2018. április. 26. 05:21","title":"Afrikai sertéspestis: több ország kitiltotta a magyar sertéshúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges kormánylista. ","shortLead":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges...","id":"20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ca5cc-fbd9-4b30-8fee-4c35f29b9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. április. 26. 19:27","title":"Novák Katalin: Nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás után elhunyt. ","shortLead":"A húsvéti ünnepekre utazott Budapestre egy olasz fiatalember, de balesetet szenvedett, és hetekkel a kórházba szállítás...","id":"20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770b6504-fcdd-4f2b-b18c-9d4144fd9816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02caf95-7ae9-498e-a023-b30fb221a48a","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Meghalt_egy_21_eves_olasz_diak_Budapesten_miutan_elesett_egy_villamossinben","timestamp":"2018. április. 25. 17:56","title":"Meghalt egy 21 éves olasz diák Budapesten, miután elesett egy villamossínben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]