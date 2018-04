Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","shortLead":"Állítja, hogy nem ő lőtte le Pálvölgyi Pétert.","id":"20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ad5491-7dca-49b6-aa24-bb12684ad41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb84ca6-f5bd-436b-b605-9fe8b2331e07","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_artatlannak_vallja_magat_a_bonyi_rendorgyilkossag_vadlottja","timestamp":"2018. április. 25. 10:43","title":"Ártatlannak vallja magát a bőnyi rendőrgyilkosság vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","shortLead":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","id":"20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6606894-e2cb-4ff5-8a63-a99cfc5223d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","timestamp":"2018. április. 26. 14:56","title":"Bíróságon tiltották be az Ubert Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges kormánylista. ","shortLead":"A családügyi államtitkár arra számít, hogy marad a jelenlegi pozíciójában. Szerinte pénteken lesz végleges...","id":"20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ca5cc-fbd9-4b30-8fee-4c35f29b9da8","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Novak_Katalin_Nem_leszek_miniszter","timestamp":"2018. április. 26. 19:27","title":"Novák Katalin: Nem leszek miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609","c_author":"MTI","category":"sport.foci","description":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon olvasható üzenet sem tetszett az UEFA-nak. ","shortLead":"A csapat néhány szurkolója a pályára rohant a Real elleni zakó után, de egy kifeszített molinó, illetve az azon...","id":"20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eacb8f55-c468-4485-ad35-ae1c912c8609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d3e858-db40-49f0-a5ed-b0e3fbe43c56","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180426_Fegyelmi_eljaras_indul_a_Bayern_Munchen_ellen","timestamp":"2018. április. 26. 12:18","title":"Fegyelmi eljárás indul a Bayern München ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","shortLead":"Az Erzsébet híd mosása miatt hétvégén sávlezárásra kell számítani a fővárosban. ","id":"20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c84f493-0c42-47e7-9f27-18f536ea6396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3821931-5626-473c-883d-54aa1a72cd04","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180426_Megfurdetik_a_hetvegen_az_Erzsebet_hidat_es_ez_okozhat_nemi_bosszussagot","timestamp":"2018. április. 26. 10:47","title":"Megfürdetik a hétvégén az Erzsébet hidat, és ez okozhat némi bosszúságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut a versenyeken. Elképzelhető, hogy gyógyszert kell szednie, ha továbbra is versenyezni akar.","shortLead":"Caster Semenya dél-afrikai futó hiperandrogenizmussal küzd, és riválisai szerint emiatt tisztességtelen előnyhöz jut...","id":"20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a72b28a3-5c6f-44ff-a840-ef2c00c41915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9996d6b6-bfc0-49fc-97a4-3cb136465bc7","keywords":null,"link":"/sport/20180427_jon_egy_szigoru_szabalyozas_ami_valasztas_ele_allithatja_semenyat","timestamp":"2018. április. 27. 08:43","title":"Jön egy szigorú szabályozás, ami választás elé állíthatja a dél-afrikai olimpiai bajnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"933a0477-f3d3-432a-9e01-00ea3214b3aa","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A profi vállalkozó érti és használja a 21. század digitális vívmányait. Így ugyanis több ideje jut azokra a dolgokra – a kreativitásra, a személyes kapcsolattartásra és az ötletelésre –, amelyeket a gépek soha nem fognak tudni elvégezni helyette.","shortLead":"A profi vállalkozó érti és használja a 21. század digitális vívmányait. Így ugyanis több ideje jut azokra a dolgokra –...","id":"20180424_Tudja_mitol_lesz_profi_egy_vallalkozo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=933a0477-f3d3-432a-9e01-00ea3214b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef0173e-8d55-4d01-9317-c6bf7769d0a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Tudja_mitol_lesz_profi_egy_vallalkozo","timestamp":"2018. április. 25. 12:18","title":"Tudja, mitől lesz profi egy vállalkozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]