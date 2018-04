Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kritika, a dícséret ideje jött el. ","shortLead":"Nem a kritika, a dícséret ideje jött el. ","id":"20180428_Ilyen_jellemzest_ritkan_olvasni_Balog_Zoltanrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a656f00f-683e-4918-8a6c-304c824b6888","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Ilyen_jellemzest_ritkan_olvasni_Balog_Zoltanrol","timestamp":"2018. április. 28. 08:15","title":"Ilyen jellemzést ritkán olvasni Balog Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","shortLead":"Az MLSZ-közgyűlésre készülve adott interjút Csányi Sándor. Épp csak az eredményekről nem beszélt.","id":"20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9fdf462-658f-46ed-8423-fefc7e5d1051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3f1cbc-3d00-47a0-9144-f0c0d416abfd","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Barati_interjuban_magyarazta_Csanyi_mekkora_sikerek_vannak_a_magyar_fociban","timestamp":"2018. április. 27. 09:42","title":"Baráti interjúban magyarázta Csányi, mekkora sikerek vannak a magyar fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető biztonságára, s miért maradt el a tisztelgések egy része? Íme a válaszok.","shortLead":"Miért választották a csúcstalálkozó helyszínéül a déli oldalt, hogyan vigyáztak Kim Dzsong Un észak-koreai vezető...","id":"20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=865973ce-dbd1-47b3-a5f9-23ef98b8d676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff12e2d-380f-4963-a03c-c90fd5176b5e","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Igy_zajlott_a_Koreakozi_csucs","timestamp":"2018. április. 27. 18:37","title":"Történelmi jelző ide vagy oda, Kim Dzsong Un saját mobilvécét vitt a csúcsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában, a felcsúti együttes öt forduló óta veretlen.","shortLead":"A Puskás Akadémia 3-1-re verte hazai pályán a Balmazújvárost a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 28. fordulójában...","id":"20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e99c67-d2a3-4851-8874-0a769316739a","keywords":null,"link":"/sport/20180428_Elverte_a_Puskas_Akademia_Felcsuton_a_Balmazujvarost","timestamp":"2018. április. 28. 21:27","title":"Elverte a Puskás Akadémia Felcsúton a Balmazújvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e21f3-b7b5-435b-a1d5-5c4d453b27e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bánja, ami történt, ugyanakkor áltszentségnek tartja, hogy a trágár beszéd van az ügy középpontjában. Szerinte nincs olyan politikus, akinek soha ne lenne egy rossz napja.","shortLead":"Bánja, ami történt, ugyanakkor áltszentségnek tartja, hogy a trágár beszéd van az ügy középpontjában. Szerinte nincs...","id":"20180427_Sallai_a_kiszivargott_hangfelvetel_utan_sem_tavozik_az_LMPbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014e21f3-b7b5-435b-a1d5-5c4d453b27e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cc2b29-a49c-4f09-b3d8-4d14d50ba234","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Sallai_a_kiszivargott_hangfelvetel_utan_sem_tavozik_az_LMPbol","timestamp":"2018. április. 27. 07:35","title":"Sallai a kiszivárgott hangfelvétel után sem távozik az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb iraki iskola építése.","shortLead":"A miniszteri posztról távozó Balog Zoltán jelentette be, hogy az új kormány első döntései között szerepelhet egy újabb...","id":"20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594ea710-978a-4b3d-a634-52ccfd49a648","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_ujabb_iskolat_akar_epiteni_az_orban_kormany","timestamp":"2018. április. 27. 14:11","title":"Újabb iskolát akar építeni az Orbán-kormány – Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező adózókról. ","shortLead":"A NAV közzétette 2018. első negyedéves listáit a nagy összegű adóhiánnyal és a nagy összegű adótartozással rendelkező...","id":"20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaa53cb-89fc-451d-b4a3-f3763ba3d4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_kozso_broker_marcsi_es_zuschlag_janos_is_rajta_van_a_nav_szegyenlistajan","timestamp":"2018. április. 27. 08:55","title":"Kozsó, Bróker Marcsi és Zuschlag János is rajta van a NAV szégyenlistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]