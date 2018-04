Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.","shortLead":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi...","id":"20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211ead8-04a5-4fa6-bf5c-69b491e9c930","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","timestamp":"2018. április. 28. 12:09","title":"Elment Alfie, a kisfiú aki miatt a fél világ vitatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfcbcb83-bf5a-4a84-a1e2-1aa0f3022809","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Turnézni is fognak, de csak a hologramjaik. Soha nem tudják ABBAhagyni. ","shortLead":"Turnézni is fognak, de csak a hologramjaik. Soha nem tudják ABBAhagyni. ","id":"20180427_35_ev_utan_uj_dallal_jelentkezik_az_ABBA","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfcbcb83-bf5a-4a84-a1e2-1aa0f3022809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8c5e8-fe35-45bb-9e32-a2c15646cdb9","keywords":null,"link":"/kultura/20180427_35_ev_utan_uj_dallal_jelentkezik_az_ABBA","timestamp":"2018. április. 27. 14:03","title":"35 év után új dallal jelentkezik az ABBA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","shortLead":"Sajnos nem volt ideje születésnapi ajándékot venni, és ezt el is mesélte élő adásban.","id":"20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db34192-0ee7-4ae7-b3c0-5e35420b1547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e319c04-f39e-49a6-867e-46663a8015e1","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Nyilvanosan_alazta_meg_Donald_Trump_a_feleseget","timestamp":"2018. április. 28. 08:49","title":"Nyilvánosan alázta meg Donald Trump a feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó mesterkulcs készíthető.","shortLead":"Akár egy már nem is használt szállodai kártyás zárról is olyan információkat lehet kinyerni, amelyekből mindent nyitó...","id":"20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5037b215-170c-459b-9cb5-8e06aad9971f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c334a7-0d7d-424b-9d13-094b61e71747","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_fsecure_biztonsagi_res_az_assa_abloy_elektronikus_kulcsaiban","timestamp":"2018. április. 27. 19:00","title":"Veszélyben a szállodák biztonsága, mesterkulcsot csináltak több millió hotelszobához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat a gyakori védekezési lehetőségeket gyűjtötte össze, amelyeket akkor használunk, ha be kellene vallani tévedésünket.","shortLead":"“Várd csak ki”, “közbejött valami”, “más a hibás”, “jobb félni, mint megijedni” – Kathryn Schulz újságíró azokat...","id":"20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2819ed0-008d-43be-a6e7-6de020a9fa72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2545d0f-f317-4f1e-88b9-cebe1b666891","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180427_Hogyan_mentegetjuk_magunkat_ha_tevedunk","timestamp":"2018. április. 28. 20:06","title":"Hogyan mentegetjük magunkat, ha tévedünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte Lengyelország csapatát a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság negyedik...","id":"20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e6952d-59c8-4e07-8c76-006988b605b4","keywords":null,"link":"/sport/20180426_magyar_lengyel_hokimeccs","timestamp":"2018. április. 26. 21:15","title":"Nagyot küzdött, fontos csatát nyert a hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak rajta.","shortLead":"Austin Turner egy sajtburgert szeretett volna venni úgy, mint a nagyok. Az apukája és a dolgozók is jót mosolyogtak...","id":"20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae2b4c9-8bf1-4f45-a013-b3316e7fb9bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_jatekauto_range_rover_mcdonalds_mcdrive","timestamp":"2018. április. 27. 11:46","title":"A nap képe: játékautójával állt a McDrive-ba a 2 éves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]