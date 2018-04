Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"","category":"elet","description":"Három hónapos állást ajánl a WOW air

izlandi diszkont légitársaság: a jelentkezőnek és társának be kell járnia Izlandot, és a világ több városát, s videoblogban kell beszámolnia az élményeikről. A jelentkezés nem túl bonyolult.

","shortLead":"Három hónapos állást ajánl a WOW air

izlandi diszkont légitársaság: a jelentkezőnek és társának be kell járnia...","id":"20180429_Jelentkezot_keresnek_a_vilag_egyik_legjobb_allasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d488ba4-8b68-46e7-b18d-a39ceb577bb4","keywords":null,"link":"/elet/20180429_Jelentkezot_keresnek_a_vilag_egyik_legjobb_allasara","timestamp":"2018. április. 29. 14:57","title":"Jelentkezőt keresnek a világ egyik legjobb állására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért onnan. Ezt eddig nyolcszor tette meg. A férfiak között 21 sikeres mászással három, hegyi vezetőként dolgozó serpa tartja a rekordot.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért...","id":"20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6cb77-ff2f-4639-bcfb-2f3c40b5b07c","keywords":null,"link":"/elet/20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","timestamp":"2018. április. 28. 18:54","title":"Újabb csúcs felállítására készül a nő, aki a legtöbbször jutott fel a Mount Everestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői központjában néztük meg, hogyan működik a majdnem százezer magyar nőt megmozgató rendszer.","shortLead":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői...","id":"20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886fb104-b2f0-4f73-a82e-4a4751ec5d13","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","timestamp":"2018. április. 28. 12:30","title":"Hogyan csinálja az Avon, hogy ennyi magyarnak van \"katalógusos\" ismerőse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","shortLead":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","id":"20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3b78c-5169-4383-98f1-bcb94702ee4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2018. április. 28. 08:34","title":"Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra a hősokktól már összehányta a kocsi belsejét. Éjjelre stabilizálódott az állapota. A rendőrök megkeresték a kutya gazdáját. ","shortLead":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra...","id":"20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22ddefb-6cf8-473c-9a7d-dfce9c7065a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","timestamp":"2018. április. 29. 16:18","title":"Forró autóba zárt kutyát mentettek meg a Hortobágyi Madárkórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érdemes beinteni a traffipaxnak, mert a rendőrség megtalálja az embert, a birteknél pedig 900 ezer forintos büntetést is kaphat, ha valaki napszemüvegben vezet. Heti hírösszefoglaló.","shortLead":"Nem érdemes beinteni a traffipaxnak, mert a rendőrség megtalálja az embert, a birteknél pedig 900 ezer forintos...","id":"20180429_top_autos_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a04613-66d7-41c1-a64b-123e3aedc940","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 29. 14:21","title":"Tolatóradar: a Budaörsi út buszsávjában előzött a Mercedes sofőrje, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán távozó miniszer azt mondta, nagy szükség volna valóságos, a kormányt teljesítménye, Magyarországot helyzete és lehetőségei alapján megítélő diskurzusokra. Megkapták, kérdés, mire mennek vele. ","shortLead":"A három kormánypárti szervezet által készített vitairat kemény mondatokat tartalmaz. A kötet bemutatóján Balog Zoltán...","id":"20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3e8f7c-059f-42a7-ae93-4a5f7df15852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff06eecd-2277-42c3-9839-5bd6ea3c4f85","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Varatlanul_eros_kritikat_kapott_belulrol_Orban_Viktor","timestamp":"2018. április. 28. 12:49","title":"Váratlanul erős kritikát kapott házon belülről Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","shortLead":"A középső és az északi országrészben várhatóak heves zivatarok, hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékkal.","id":"20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993806ad-e9e6-4f89-adc8-8ac599cc18d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d416c-a7ea-4896-969e-e5223f224593","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_riasztast_adtak_ki_tobb_jarasra_az_erkezo_vihar_miatt","timestamp":"2018. április. 29. 14:44","title":"Riasztást adtak ki több járásra az érkező vihar miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]