[{"available":true,"c_guid":"c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is eltört a vízvezeték. Körülbelül 25 ezer háztartás maradt víz nélkül. A sérült vezetékszakaszt várhatóan jövő héten cserélik ki.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint a szombati csőtöréskor akkora nyomáskülönbség keletkezett, hogy a városban hat másik helyen is...","id":"20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7fce6fc-0f80-40e4-9be4-50daeb009813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26db516b-36c9-419c-88af-f77bbb4792dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_igy_uszott_nyakig_vizben_hajduszoboszlo_kozpontja_a_csotores_utan","timestamp":"2018. április. 29. 21:50","title":"Így úszott nyakig vízben Hajdúszoboszló központja a csőtörés után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","id":"20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e97b3-0810-46af-851d-ce49e9d83721","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","timestamp":"2018. április. 28. 18:21","title":"A nap fotója: Michelisz az ellenfelek présében - test-test elleni csata Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7ca17c-cef5-4306-b27e-a8e593c9ee32","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A mindent eldöntő, utolsó csatát vívta szombat este a magyar férfi jégkorong-válogatott a divízió I/A-s világbajnokságon a torna meglepetéscsapata, Nagy-Britannia együttese ellen. Ha nyert volna, feljut a világelitbe. 15,8 másodperc választotta el ettől, akkor sikerült 2-2-re egyenlíteniük a briteknek.","shortLead":"A mindent eldöntő, utolsó csatát vívta szombat este a magyar férfi jégkorong-válogatott a divízió I/A-s...","id":"20180428_magyarbrit_hoki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7ca17c-cef5-4306-b27e-a8e593c9ee32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7793005-15cd-44d4-bdc0-ae459a28104c","keywords":null,"link":"/sport/20180428_magyarbrit_hoki","timestamp":"2018. április. 28. 19:28","title":"Magyarország–Nagy-Britannia: 2-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","shortLead":"A brit Bhavesh Patel túlságosan lazára vette a figurát az autóban, pechjére valaki le is videózta őt.","id":"20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c5f010-f6e2-4520-956e-2fe127bdac09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b428331e-82d6-4bc4-a310-793eb6dc5d33","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_tesla_model_s_autopalya_onvezeto_mod","timestamp":"2018. április. 29. 04:01","title":"Kitiltottak egy brit Tesla-sofőrt az autópályáról, és nem tudjuk azt mondani, hogy nem jogosan – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány elkezdett illegális bevándorlóvá minősíteni 50-60 évvel ezelőtt érkezett, vagy brit földön született polgárokat. Amber Rudd belügyminiszter tudott a \"kitoloncolási célszámokról\", de azt állította, nem tud róla.","shortLead":"A brit kormány elkezdett illegális bevándorlóvá minősíteni 50-60 évvel ezelőtt érkezett, vagy brit földön született...","id":"20180430_Belebukott_a_kitoloncolasi_botranyba_a_brit_belugyminiszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f44e3-a827-4ed0-aa09-25b3a08dfff2","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Belebukott_a_kitoloncolasi_botranyba_a_brit_belugyminiszter","timestamp":"2018. április. 30. 07:53","title":"Belebukott a kitoloncolási botrányba a brit belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra a hősokktól már összehányta a kocsi belsejét. Éjjelre stabilizálódott az állapota. A rendőrök megkeresték a kutya gazdáját. ","shortLead":"A kutya gazdáját nem találták, ezért betörték szombaton az autó ablakát a hortobágyi vásártéren. Az állat addigra...","id":"20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22ddefb-6cf8-473c-9a7d-dfce9c7065a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_forro_autoba_zart_kutyat_mentettek_meg_a_hortobagyi_madarkorhaz_munkatarsai","timestamp":"2018. április. 29. 16:18","title":"Forró autóba zárt kutyát mentettek meg a Hortobágyi Madárkórház munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","shortLead":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","id":"20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdfd2-251b-4bac-a46a-941ff1b51fe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","timestamp":"2018. április. 28. 16:46","title":"Bicikliút magyar módra: egy sornyi diófát kellett letarolni az építkezés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken - derül ki a kereskedelmi bankok MTI kérdéseire adott válaszaiból. ","shortLead":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány...","id":"20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c06769-6cf6-4d13-ac55-ff37b3c94ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. április. 30. 10:21","title":"Viszik a csokot, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]