Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt kicsit benézték Katalin stylistjai.","shortLead":"Ezt kicsit benézték Katalin stylistjai.","id":"20180429_Ismeros_volt_Katalin_hercegno_ruhaja_Csak_nem_egy_horrorfilmbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39a84c-a699-4838-9ff8-5e68ca85a4c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180429_Ismeros_volt_Katalin_hercegno_ruhaja_Csak_nem_egy_horrorfilmbol","timestamp":"2018. április. 29. 08:10","title":"Ismerős volt Katalin hercegnő ruhája? Csak nem egy horrorfilmből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem érdemes beinteni a traffipaxnak, mert a rendőrség megtalálja az embert, a birteknél pedig 900 ezer forintos büntetést is kaphat, ha valaki napszemüvegben vezet. Heti hírösszefoglaló.","shortLead":"Nem érdemes beinteni a traffipaxnak, mert a rendőrség megtalálja az embert, a birteknél pedig 900 ezer forintos...","id":"20180429_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b6470e-2547-4d1e-b7f6-cd7ca5116ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a04613-66d7-41c1-a64b-123e3aedc940","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 29. 14:21","title":"Tolatóradar: a Budaörsi út buszsávjában előzött a Mercedes sofőrje, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","shortLead":"A szabadedzés után az időmérőn is bizonyított a Hyundai gépével pályára gördülő Michelisz Norbert.","id":"20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b829cf9-b8da-411d-a628-7117816f83c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f885ea1f-9744-43d4-b542-467910ee3d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norberte_a_pole_pozicio_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 28. 15:53","title":"Michelisz Norberté a pole pozíció a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","shortLead":"Bármilyen más megoldással el lehetett volna kerülni a fák kivágását.","id":"20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebc52dc8-824b-49cd-b39a-0791ff0f9b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3fdfd2-251b-4bac-a46a-941ff1b51fe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_bicikliut_sarvar_rabasomjen_rabapaty","timestamp":"2018. április. 28. 16:46","title":"Bicikliút magyar módra: egy sornyi diófát kellett letarolni az építkezés miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A személyi sérüléssel járó baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","shortLead":"A személyi sérüléssel járó baleset a Budapest felé vezető oldalon történt.","id":"20180428_baleset_m1_gyor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e1b2ad-bee1-4357-8733-f4f9b62e027e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180428_baleset_m1_gyor","timestamp":"2018. április. 28. 11:44","title":"Árokba hajtott egy motoros az M1-es autópályán Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","shortLead":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","id":"20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde49354-d9c8-43cb-8034-db948d17f972","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","timestamp":"2018. április. 28. 15:14","title":"Velencében sorompókkal vetnek véget a turistaáradatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","shortLead":"Ha valaki esetleg azt gondolná, hogy a WTCR-ben nincsenek igazi közelharcok, bátran vessen egy pillantást erre a képre.","id":"20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea3e8fce-b91c-4186-a448-28b7801900d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9e97b3-0810-46af-851d-ce49e9d83721","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_a_nap_fotoja_michelisz_norert_mogyorod_hungaroring_hyundai_honda_wtcr_autoverseny","timestamp":"2018. április. 28. 18:21","title":"A nap fotója: Michelisz az ellenfelek présében - test-test elleni csata Mogyoródon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]