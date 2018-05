Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","shortLead":"Nem kell többé lefejelnünk a sötétben a fikuszt, és nem lépünk bele a kaktuszba, ha éjjel ki kell mennünk a mosdóba.","id":"20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d007567f-6aa1-4a9f-a372-2016668e44ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbd033-62aa-4b92-b2a5-307ca4978926","keywords":null,"link":"/kkv/20180429_egy_magyar_talalmanynak_koszonhetoen_vilagithatnak_a_novenyek_a_sotetben","timestamp":"2018. április. 29. 18:26","title":"Egy magyar találmánynak köszönhetően világíthatnak a növények a sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","shortLead":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","id":"20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43acf0d-6fb3-46b4-9d11-4382fcd57613","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","timestamp":"2018. április. 30. 10:41","title":"Bajnokin debütált Dárdai Pál fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","shortLead":"Raportra hívta a magyar miniszterelnököt az Európai Néppárt.","id":"20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c525cf3-0000-4054-a00a-575440bf6175","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Megerositettek_szerdan_Brusszelben_van_jelenese_Orbannak","timestamp":"2018. április. 30. 14:02","title":"Megerősítették: szerdán Brüsszelben van jelenése Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban a felhasználóknak kedvez.","shortLead":"Jól megy a Xiaominak, Kína új értékesítési kedvencének. Sikerének titka sajátos üzletpolitikája, amely elsősorban...","id":"20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556008e6-e409-45a6-be08-5331c8913969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0d0dc-b0c9-4a0d-8fe6-9f1c246d7813","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_xiaomi_uzletpolitika_legfeljebb_5_szazalekos_nyereseg_profit","timestamp":"2018. április. 30. 08:03","title":"5 százalék – kiderült a Xiaomi nagy titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","shortLead":"Van amikor a kevesebb a gyakorlatban bizony több, és most már tudjuk, hogy ez a mondás alapvetően a Porschékra is igaz.","id":"20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c3dd64-ce7b-49a7-8745-54e86b2458ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ad233-9dbd-4c53-a915-ed11171f9076","keywords":null,"link":"/cegauto/20180430_porsche_911_718_cayenne_panamera_egyet_turbo_sportkocsi_szedan_kombi_divatterepjaro","timestamp":"2018. április. 30. 06:41","title":"Miért jobb egy 20 millió forintos Porsche egy 60 milliósnál? Kipróbáltuk mindkettőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","shortLead":"Ha trükkök százaira nem is volt szükség, de arra igen, hogy a szocialisták átpasszoljanak egy képviselőt a P-nek.","id":"20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce91113-71ef-4dd7-b57e-c811771fd666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb62375-95b8-4e15-ab06-6ef8f17d45c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_135_millio_forint_az_hogy_az_MSZP_es_a_Parbeszed_kulon_frakciot_alakit","timestamp":"2018. április. 30. 08:51","title":"135 millió forint az, hogy az MSZP és a Párbeszéd külön frakciót alakít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","shortLead":"Ismét ugyanannyi lesz az idő Észak- és Dél-Koreában, így döntöttek északon.","id":"20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d443ca-01bd-4bee-84e0-7f1b38859912","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_EszakKorea_a_megbekeles_jegyeben_DelKoreahoz_igazitja_az_orait","timestamp":"2018. április. 30. 07:59","title":"Észak-Korea a megbékélés jegyében Dél-Koreához igazítja az óráit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]