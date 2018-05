Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki nagyvárosok közül pedig Eger, Veszprém és Tata a listavezető az Otthon Centrum elemzése szerint.","shortLead":"Nincs változás a tavalyihoz képest, a fővárosban továbbra is az I. és az V. kerületben a legjobb lakni, a vidéki...","id":"20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2e3a9f8-5817-4694-8c71-69a6475c0940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431928a4-1e28-4969-939f-127f11af08a5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180430_Eger_a_legelhetobb_videki_varos_a_fovarosban_a_Belvaros_nyert","timestamp":"2018. április. 30. 08:40","title":"Eger a legélhetőbb vidéki város, a fővárosban a Belváros nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21280c7-f12e-4872-9fa5-d0daf9df31b6","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Júniusban választ új vezetést a Magyar Szocialista Párt. Az elnöki tisztségért eséllyel Tóth Bertalan frakcióvezető és Kunhalmi Ágnes budapesti elnök, országgyűlési képviselő mérkőzhet meg. Kunhalmi a totális ellenzéki összefogás felé kormányozná pártját.","shortLead":"Júniusban választ új vezetést a Magyar Szocialista Párt. Az elnöki tisztségért eséllyel Tóth Bertalan frakcióvezető és...","id":"20180501_kunhalmi_agnes_interju_mszp_kongresszus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21280c7-f12e-4872-9fa5-d0daf9df31b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff6b1fd-22f5-4c89-ab83-119fddb9fd58","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_kunhalmi_agnes_interju_mszp_kongresszus","timestamp":"2018. május. 01. 07:00","title":"Kunhalmi Ágnes: Nem az elit áll mögöttem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","shortLead":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","id":"20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b18051-42f2-4324-9cb5-1a5844a6fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","timestamp":"2018. május. 01. 09:20","title":"Hatalmas hőstettet hajtott végre a rendőrség: megvédte az országot egy koszovói albántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbbf50-7270-4d42-8f44-3660dde2746f","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Netanjahu_allitja_Iran_kijatssza_az_atomalkut","timestamp":"2018. április. 30. 20:34","title":"Netanjahu állítja, Irán kijátssza az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak, értékelni fogják.","shortLead":"Lesz egy igen kellemes, a kényelmet szolgáló funkció a következő Androidban. Akiknek Bluetooth-hangszóróik vannak...","id":"20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93aeab41-6442-4d37-abc6-5cb7c82ab3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfdf6e94-a118-46cf-a151-2375b26cccd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_androidp_bluetooth_hangeroallitas","timestamp":"2018. április. 30. 13:00","title":"Ezt a funkciót nagyon fogják szeretni a felhasználók az új Androidban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai elnöknek. A facsemetét a két politikus együtt ültette el a Fehér Ház kertjében, ám most már újra egy üres füves terület van a helyszínen.","shortLead":"Nincs a helyén az a tölgyfa, amelyet Emmanuel Macron francia elnök ajándékozott a múlt héten Donald Trump amerikai...","id":"20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f96240-4d28-4e88-b242-ffd2c82e4b85","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Hova_tunt_Macron_faja_a_Feher_Haz_kertjebol","timestamp":"2018. április. 30. 14:33","title":"Hova tűnt Macron fája a Fehér Ház kertjéből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg a legtöbben.","shortLead":"Mostanság sokat hallani arról, hogy nem megy igazán jól az iPhone X, februárban mégis ezt a telefont vették meg...","id":"20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc292-7d3b-48ec-97b8-2a25d9fc6728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5209115c-4241-426a-94b6-5290acdf68ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_counterpoint_felmeres_2018_februar_a_legkeresettebbtelefon_az_iphonex","timestamp":"2018. április. 30. 17:00","title":"Mit gondol, melyik okostelefont vették meg a legtöbben februárban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]