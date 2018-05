Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít, hogy az áremeléssel kevesebben halnak majd meg az alkohol miatt, illetve kevesebben szorulnak kórházi kezelésre. ","shortLead":"Az új törvényi szabályozás miatt vannak olyan italok, amelyek ára megháromszorozódott. A skót kormány arra számít...","id":"20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc0c2f61-a71e-42d7-b57e-51966a6da11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c152b3d-d07b-424d-a9d9-7ce4f7ca3357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180501_Vege_az_olcso_ivaszatnak_Skociaban","timestamp":"2018. május. 01. 18:11","title":"Vége az olcsó ivászatnak Skóciában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369","c_author":"Römerquelle","category":"brandcontent","description":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját dizájner vizeket készítenek a tökéletes kávéhoz. Kiemelt szerepe van nem csupán alapanyagként, hanem kísérő italként is. De pontosan milyen hatással van a vízösszetétel a feketénkre? És miért kapunk mindig a kávénk mellé? Van egyáltalán bármilyen valós funkciója ennek a szokásnak? Mindennek utánajártunk.","shortLead":"A víz napjainkban kezd igazán nagy jelentőségre szert tenni a baristák körében. Könyveket írnak róla, sőt, saját...","id":"20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd5eb1-7956-497f-87d4-32d91872f369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c631012-dccc-445f-aab0-4f36d6ef3749","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180426_Jo_barista_jo_vizzel_foz","timestamp":"2018. május. 02. 12:30","title":"Jó barista jó vízzel főz…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714205ce-75ba-429a-bba5-ddb358399664","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180502_Rohogogorcsot_kapott_Majka_es_Tilla__le_kellett_allitani_a_forgatast_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=714205ce-75ba-429a-bba5-ddb358399664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa625114-ecc8-4c79-be0c-995f4c9fd56c","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Rohogogorcsot_kapott_Majka_es_Tilla__le_kellett_allitani_a_forgatast_video","timestamp":"2018. május. 02. 14:20","title":"Röhögőgörcsöt kapott Majka és Tilla – le kellett állítani a forgatást (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja lehúzni a felhasználókat.","shortLead":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja...","id":"20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3cd1e3-3222-4a8a-a702-042917af37c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","timestamp":"2018. május. 01. 09:03","title":"Ez roppant kínos: tele van a Facebook ál-Zuckerbergekkel, akik átverik a gyanútlan felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet Amerikába és ne kényszerítsék az amerikai cégeket arra, hogy átadják technológiájukat, ha Kínában akarnak működni.","shortLead":"Trump elnök legfontosabb gazdasági embereit Pekingbe küldi, hogy rávegyék a kínaiakat: exportáljanak kevesebbet...","id":"20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bb334b-bed7-4b1c-9be3-77c0e12ffd82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Mosollyal_alcazott_fogcsikorgatas_Megsem_lesz_amerikaikinai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2018. május. 02. 10:50","title":"Mosollyal álcázott fogcsikorgatás: mégsem lesz amerikai-kínai kereskedelmi háború?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","shortLead":"A beszámolók szerint egy piros Lada több tucat nézőt elsodort. Úgy tudni, hatan sérültek meg, egy ember súlyosan.","id":"20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa267086-216f-4872-8ad0-3c964c8fdb82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_a_nezok_koze_csapodott_egy_auto_az_asotthalmi_roncsderbin","timestamp":"2018. május. 01. 16:13","title":"A nézők közé csapódott egy autó az ásotthalmi roncsderbin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]