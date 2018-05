Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül a NASA szakembereinek.","shortLead":"A GLOBE Observer nevű applikációval a felhőkről kell fotót készíteni, majd elküldeni azt az alkalmazáson keresztül...","id":"20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a75eca9-f2f4-489f-b012-3559d3df0bbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3749af87-66bf-4add-aa5c-e40c7eb9d5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_nasa_globe_observer_felhofotozas","timestamp":"2018. április. 30. 12:03","title":"A NASA nagyon hálás lenne, ha ön is beküldené néhány felhős fényképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal szervezésében tartott nyelvi és integrációs tanfolyamokat záró vizsgán - írták hétfőn német lapok a hivatal kimutatása alapján.","shortLead":"Németországban a résztvevők 48,7 százaléka érte el az elvárt szintet tavaly a szövetségi bevándorlási és menekültügyi...","id":"20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625e867-09f8-4432-929e-bf9f9628c14d","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_A_menedekkerok_kozel_fele_nem_ment_at_a_nemet_bevandorlasi_hivatal_nyelvvizsgajan","timestamp":"2018. április. 30. 11:29","title":"A menedékkérők közel fele nem ment át a német bevándorlási hivatal nyelvvizsgáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki által kedvelt Messenger egy jól használható üzenetküldőből egy kusza, túlzsúfolt alkalmazás lett. Mark Zuckerberg megígérte: tesznek ellene.","shortLead":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki...","id":"20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6418c7-1fc7-4f7e-b392-ad6f39037ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. május. 02. 08:03","title":"Készüljön: teljesen átalakítja a Facebook a Messengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába korosodik, a Sony játékkonzolja továbbra is igen keresett. Vajon képes lesz megismételni ezt a sikert a Nintendo Switch?","shortLead":"Hiába korosodik, a Sony játékkonzolja továbbra is igen keresett. Vajon képes lesz megismételni ezt a sikert a Nintendo...","id":"20180501_sony_penzugyi_ev_jelentes_a_playstation4_jatekkonzol_sikere_ps4_eladasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d53d0f3-c58c-4c05-ba29-1f2cbe022ebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sony_penzugyi_ev_jelentes_a_playstation4_jatekkonzol_sikere_ps4_eladasok","timestamp":"2018. május. 01. 13:03","title":"Nem baj, hogy kicsit öregecske, még mindig úgy veszik a PlayStationt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","shortLead":"Oroszországban jelenleg lényegében a zéróhoz közelít az elektromos autók iránt mutatott érdeklődés.","id":"20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55ac07e-2772-4ed6-85ca-98e0e172d4c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667fadee-d32c-42cd-aa5d-c024f4931270","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_zsiguli_lada_oroszorszag_villanyauto_elektromos_auto_akkumulator_eladas_nissan_leaf_tesla","timestamp":"2018. május. 01. 08:21","title":"A Zsiguli hazájában magasról tesznek a villanyautókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke.","shortLead":"Bécs és Budapest közösen rendezhet elitvilágbajnokságot 2023-ban - mondta Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség...","id":"20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b89246-f52b-4233-9f9c-7992d37ae8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2fa782-0d45-49f5-ac4b-51f0c028dbfe","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Jegkorongvilagbajnoksagot_rendezhet_Budapest","timestamp":"2018. április. 30. 13:13","title":"Jégkorong-világbajnokságot rendezhet Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől egyig hamis.","shortLead":"Kínából érkezett a szállítmány, gyanúsnak találták és megvizsgálták. Kiderült, hogy a több száz plüssfigura egytől...","id":"20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5490af23-c4d3-4cae-9423-c2532e7f6328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d30792-c241-4875-a5dd-0a1e5f2ec037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_egy_nagy_rakas_minecraft_figurat_koboztak_el_ferihegyen_a_penzugyorok","timestamp":"2018. május. 02. 09:45","title":"Egy nagy rakás Minecraft-figurát koboztak el Ferihegyen a pénzügyőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18","c_author":"","category":"elet","description":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","shortLead":"Nem könyvből akarják tanítani a boldogságra való képesség fejlesztését. A Boldogságórák kidolgozóinak válaszcikke.","id":"20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d09400c-8bc3-4360-b585-f439057caf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb203ce-fb92-470c-985a-95f880f71f01","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Boldogsagorak_nem_csak_boldogtalan_gyerekeknek__valasz_Gyarmathy_Evanak","timestamp":"2018. május. 02. 10:33","title":"Boldogságórák nem csak boldogtalan gyerekeknek – válasz Gyarmathy Évának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]