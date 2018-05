Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament nem választja meg kormányfőnek.","shortLead":"\"Politikai cunamit\" helyezett kilátásba Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető kedden arra az esetre, ha a parlament...","id":"20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2066e40-0776-4a33-9c17-a37eaeb5207f","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Az_ormeny_ellenzek_vezetoje_politikai_cunamival_fenyeget_ha_nem_valasztjak_meg_kormanyfonek","timestamp":"2018. május. 01. 12:55","title":"Az örmény ellenzék vezetője \"politikai cunamival\" fenyeget, ha nem választják meg kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról lemaradó finnek. A márka tavalyi feltámasztása – valódi csúcstelefon hiányában – nem sikerült túl átütőre, de a 2018-as Nokia 7 Plus révén most felcsillant a fény az alagút végén. Még úgy is, hogy a telefon csak középkategóriás.","shortLead":"Amennyire sokan rajongtak régen a Nokiáért, annyira nagy csalódást okoztak később a trónon elalvó, minden innovációról...","id":"20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08b2a51-21e6-4ca6-a018-bf4cb4c7c255","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_nokia_7_plus_teszt_android_one_telefon_mobil","timestamp":"2018. május. 01. 10:30","title":"Teszt: Egy Nokia telefon, amelyben végre benne van a szükséges plusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","id":"20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5fc62-98bf-4408-a7e2-2657561c5b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","timestamp":"2018. május. 02. 10:05","title":"„Ne mosolyogj, baszd meg, mert pofán baszlak, hülye seggfej”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","shortLead":"Lelkes kezek építhették, de valójában semmi értelme nincs a 6x6-os Smart ForTwo-nak.","id":"20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85fc729e-2179-4265-8b72-40512d04d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d75956a-baae-476b-ae53-0e0c6e09b131","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_6x6_smart_fortwo_tuning","timestamp":"2018. május. 02. 11:16","title":"A nap képe: a kis Smart, aminek 6 kereke van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága. A döntésnek a választás eredménye szempontjából nincs jelentősége.","shortLead":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága...","id":"20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063397f-66b4-438a-b26f-660a14c67811","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","timestamp":"2018. május. 02. 09:52","title":"Kúria: választási csalás történt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","shortLead":"A Telegramra azért dühösek a rezsimek, mert nem adja át a titkos üzenetküldés kódkulcsait a helyi hatóságoknak.","id":"20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c306c70-59b4-4857-a2be-83bafb3f85c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8aab0f-0f55-46b7-a133-2162500de60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180430_Oroszok_ezrei_alltak_ma_ki_a_Telegramert_erre_most_Iran_is_betiltotta","timestamp":"2018. április. 30. 19:38","title":"Oroszok ezrei álltak ma ki a Telegramért, erre most Irán is betiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","shortLead":"Mutatunk egy AMG járgányt, mely nem éppen határtalan teljesítményéről ismerszik meg. ","id":"20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21e0d7b4-262b-401f-9941-34d6db3f1da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe97e53-974d-4d50-9365-9ae44ba03d44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180501_leggyengebb_amg_mercedes_tuning_daimler_dtm_dizel","timestamp":"2018. május. 01. 13:21","title":"Tudta, hogy 72 lóerős a valaha készült leggyengébb AMG Mercedes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]