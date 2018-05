Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","shortLead":"Orbán ráadásul pont Putyin alatt kapott helyet.","id":"20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2087d6b2-688b-42e5-ab6d-013c38dda8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70c8266-c5d7-4048-81f0-7adb3f312ba8","keywords":null,"link":"/kultura/20180503_Diktatorok_kozott_feszit_Orban_a_Time_magazin_egyik_cimoldalan","timestamp":"2018. május. 03. 16:59","title":"Diktátorok között feszít Orbán a Time magazin egyik címoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja Jávor Benedek EP-képviselő, aki szerint még Polt Péterre is gondoltak a jogalkotók.\r

\r

","shortLead":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja...","id":"20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a653c4d-6fc5-405b-a02a-f2a1ebc409d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","timestamp":"2018. május. 02. 15:21","title":"Jávor: Polt Péterre is gondoltak az új EU-s költségvetési javaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf59f15-9666-4799-8581-7ac91383287a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fény derült a legendás svéd húsgolyók eredetére, amelyeket a világ nagy része vélhetően csak az IKEA gyorsétterméből ismer. A húsgolyók receptje ugyanis a törököktől származhat.","shortLead":"Fény derült a legendás svéd húsgolyók eredetére, amelyeket a világ nagy része vélhetően csak az IKEA gyorsétterméből...","id":"20180503_Botrany_nem_is_sved_az_IKEAs_husgolyo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf59f15-9666-4799-8581-7ac91383287a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90edf0a-9f2f-477b-88d6-68a788340f81","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Botrany_nem_is_sved_az_IKEAs_husgolyo","timestamp":"2018. május. 03. 16:24","title":"Botrány: nem is svéd az IKEA-s húsgolyó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság szerdán.","shortLead":"Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes...","id":"20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfebb2b4-bc17-4a8b-a903-e72087e669ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4912bff-1eee-4d66-b434-d1b430f5d4ba","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_eta_baszk_terrorszervezet_feloszlatas","timestamp":"2018. május. 02. 18:34","title":"858 ember haláláért felelnek, így jelentették be, hogy nem lesz több áldozatuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre a második pilóta kilétét is felfedték.","shortLead":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre...","id":"20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10be790-3e0f-41b9-953a-a4ea90edb45f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","timestamp":"2018. május. 02. 09:00","title":"22 éves portugál bajnok érkezett Michelisz saját magyar csapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén a légitársaságoknak kártérítést kell fizetniük a pórul járt utasoknak.","shortLead":"Az Európai Unió sok évvel ezelőtt fogadott el egy jogszabályt. E szerint késés vagy járattörlés esetén...","id":"20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec817989-6ea6-4ff5-a472-807f84bc2b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bfc9d4-c5b1-4733-abf4-64ac88bb7eaa","keywords":null,"link":"/kkv/20180503_A_legi_utasok_tobbsegenek_lovese_sincs_a_jogairol_inkabb_veszni_hagyja_az_akar_600_euros_karteritest","timestamp":"2018. május. 03. 11:52","title":"A légi utasok többségének lövése sincs a jogairól, inkább veszni hagyja az akár 600 eurós kártérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","shortLead":"Tamás Gáspár Miklós írása a végpontról. Arról, hogy miként jutottunk a választásos zsarnokságig. ","id":"20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e5fc62-98bf-4408-a7e2-2657561c5b19","keywords":null,"link":"/velemeny/20180502_Ne_mosolyogj_baszd_meg_mert_pofan_baszlak_hulye_seggfej","timestamp":"2018. május. 02. 10:05","title":"„Ne mosolyogj, baszd meg, mert pofán baszlak, hülye seggfej”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]