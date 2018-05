Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","shortLead":"És már ma reggel is túl vagyunk egy rekorddöntésen.","id":"20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4475269-b147-4d60-beab-e5aa9e1efab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db1a2bd-ac1c-4c6b-9ea3-44c4e4bd0fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_A_penteki_melegrekord_utan_ma_is_szinte_kanikula_varhato","timestamp":"2018. május. 05. 08:07","title":"A pénteki melegrekord után ma is kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","shortLead":"A 80-as években ilyennek képzeltek el egy a 2000-es évek elején napvilágot látó szupermodern autót.","id":"20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e753-a8bd-4542-b4fa-fc04bfb89587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb3f088-4507-49ed-936e-c1d4ad039f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_mercedes_benz_daimler_gazturbina_auto_jovo","timestamp":"2018. május. 04. 14:21","title":"Mintha rátapostak volna, úgy néz ki a Mercedes gázturbinás jövőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz felülésre és 750 dollárnak megfelelő összegre büntették őket.","shortLead":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz...","id":"20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ecdc4a-d618-40d9-861b-4b0664e28129","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","timestamp":"2018. május. 05. 17:15","title":"Élve elégettek egy megerőszakolt indiai lányt, miután szülei panaszt tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e5f514-55fe-4667-a7bd-880d90fcadf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közép-Amerikáig kell utaznia annak, aki a világ legjobb luxusszállóján szeretne nyaralni, de aki beéri a másik két dobogóssal is, az már foglalhat szállást Európában. ","shortLead":"Közép-Amerikáig kell utaznia annak, aki a világ legjobb luxusszállóján szeretne nyaralni, de aki beéri a másik két...","id":"20180504_El_tudja_kepzelni_mit_tudnak_ezek_a_luxusszallok_napi_76_ezer_forintert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e5f514-55fe-4667-a7bd-880d90fcadf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d5578a-0acb-4a27-8693-af2a7932c45b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180504_El_tudja_kepzelni_mit_tudnak_ezek_a_luxusszallok_napi_76_ezer_forintert","timestamp":"2018. május. 04. 14:15","title":"El tudja képzelni, mit kínálnak ezekben a luxusszállókban napi 76 ezer forintért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","shortLead":"Nem jó ötlet teljesítményfokozóval beülni az érettségire.","id":"20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bd12f0d-580a-4a86-b83a-aaec4285244a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801ce337-805f-417d-91f2-c0b1ee24e250","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Figyelmeztet_a_pszichologus_nehogy_energiaitalt_igyon_aki_erettsegizik","timestamp":"2018. május. 05. 11:50","title":"Figyelmeztet a pszichológus: nehogy energiaitalt igyon, aki érettségizik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték tevékenységüket.","shortLead":"A médiahatóság indoklása szerint a két műsorközlő megsértette az ország sajtótörvényeit és nem szakszerűen végezték...","id":"20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c449ccf9-7d46-4513-bea8-5db72f60e51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf1340-21f2-4838-914c-3d75d7ba0a49","keywords":null,"link":"/vilag/20180504_burundiban_pont_egy_fontos_nepszavazas_elott_nemitottak_el_a_bbct_es_a_voice_of_americat","timestamp":"2018. május. 04. 22:05","title":"Burundiban pont egy fontos népszavazás előtt némították el a BBC-t és a Voice of Americát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","shortLead":"A parlamentbe jutott ellenzéki pártok közül egyedül a Jobbik döntött.","id":"20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119c8734-264d-4be1-bf88-9c4c1158a549","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_kordonbontas_ugyben_sincs_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2018. május. 04. 09:52","title":"Kordonbontás-ügyben sincs ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás előtt a tűzoltólaktanyákban és a rendőrségeken, az éppen szolgálatban lévő hivatásosok nem kis megrökönyödésére. A hvg.hu birtokába került a propagandaízű kiadvány egy példánya, amelyben arról győzködik a tűzoltókat, mennyire elkényezteti őket a kormány. Kérdésünkre elismerték, hogy csaknem 60 ezer példányban, országosan terjesztették az anyagot, de Orbán megbízottja szerint ez nem kampány, hanem kormányzati tájékoztatás. ","shortLead":"Színes-szagos, „Magyarország jobban teljesít” jelmondatos kiadványt osztogattak közvetlenül az április 8-i választás...","id":"20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ce81d5-196d-47a9-9e0c-68ff40467612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8c3ada-cd29-4f60-b4d1-595d61089ceb","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jobban_teljesit_Szolgalatban_levo_tuzoltoknak_toltak_a_kormanypropagandat","timestamp":"2018. május. 04. 06:30","title":"Szolgálatban lévő tűzoltóknak tolták a kormánypropagandát április 8-a előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]