[{"available":true,"c_guid":"bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","shortLead":"A Volkswagen-konszern autóiban is egyre inkább feltűnik majd ez a fontos baleset-megelőzési eszköz.","id":"20180505_night_vision_volkswagen_touareg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbe1044d-df65-46cc-8e6d-1e3318de7471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0620fb68-2965-4895-a211-b6afa8450a49","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_night_vision_volkswagen_touareg","timestamp":"2018. május. 05. 11:45","title":"Egyre több lesz az éjjellátó autó az utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad24a858-76d4-4d36-b62d-c42874e7afcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megelégelve, hogy gyakran \"megfeledkeznek\" róla, Új-Zéland kampányt indított annak érdekében, hogy ezentúl az összes világtérképre felkerüljön. A vicces országimázsépítésbe maga a miniszterelnök is beszállt.","shortLead":"Megelégelve, hogy gyakran \"megfeledkeznek\" róla, Új-Zéland kampányt indított annak érdekében, hogy ezentúl az összes...","id":"20180505_Az_ujzelandi_kormanyfo_a_humorban_nem_ismer_trefat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad24a858-76d4-4d36-b62d-c42874e7afcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b5c27-3c4f-4106-8272-eacb862299f8","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Az_ujzelandi_kormanyfo_a_humorban_nem_ismer_trefat","timestamp":"2018. május. 05. 08:45","title":"Az új-zélandi kormányfő a humorban nem ismer tréfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","shortLead":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","id":"20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23897d0e-c945-4a40-b79a-45bbc7d56af6","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","timestamp":"2018. május. 04. 12:40","title":"Jobb helyeken már marihuánát is árul a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Google önvezető autójának fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatait.","shortLead":"A Google önvezető autójának fedélzeti kamerája rögzítette a baleset pillanatait.","id":"20180505_waymo_onvezeto_auto_baleset_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd96d19-900b-4f11-b4d7-46ffaf40e570","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_waymo_onvezeto_auto_baleset_video","timestamp":"2018. május. 05. 20:02","title":"Újabb önvezető autó balesetezett, de ezt most nem lehetett kivédeni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","shortLead":"Ismét nemek nélküli kategóriákban díjazzák a filmeseket és televíziósokat","id":"20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8255c2-001b-4850-af43-ad07b5c25079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdba6f5b-2657-48c9-9d3a-eaf8e04d0387","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Tarolhat_a_Fekete_parduc_az_MTVgalan","timestamp":"2018. május. 04. 12:25","title":"Tarolhat a Fekete párduc az MTV-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8","c_author":"Irházi János","category":"gazdasag","description":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők kincsének értékesítésében. ","shortLead":"Amerikai, osztrák, orosz és magyar érdekek versengenek a Románia partjaihoz közeli fekete-tengeri földgázmezők...","id":"201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b02d2b95-d243-45c0-bdff-0c48724f6fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc73e7c-63d5-4183-97ca-baad89321f69","keywords":null,"link":"/gazdasag/201818__feketetengeri_foldgaz__magyar_szandekok__met_es_mvm__csore_toltve","timestamp":"2018. május. 05. 07:30","title":"A magyar kormány amerikai és osztrák energetikai óriásokat készül csőbe húzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","shortLead":"A sofőr rendesen megtekerte az autót, de ez sem volt elég a gumiégetéshez. Mondjuk nem csodálkozunk rajta.","id":"20180504_bmw_gumiegetes_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a88535c-a569-4b20-89e6-86c20ae7e83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402760e0-8cf8-4623-a4c0-0c00458f7080","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_bmw_gumiegetes_video","timestamp":"2018. május. 04. 10:16","title":"A világ legviccesebb \"gumiégetését\" egy BMW-vel hozták össze – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra, hogy az erről szóló döntést \"a legmagasabb szinten\" hozták meg. Ezzel ellenlábasára, a keményvonalas Ali Hamenei ajatollahra utalt, aki a legnagyobb hatalommal rendelkezik az iszlám köztársaságban.","shortLead":"Bírálta Haszán Róháni iráni elnök a Telegram internetes üzenetküldő szolgáltatás betiltását, és utalt arra...","id":"20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e68ea62-baba-4126-bef2-9a4d8d7111a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727bfaa6-94ba-4d5e-80f6-b0a8bc6c4d46","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Nem_a_kormany_tiltotta_be_a_Telegramot_Iranban_De_akkor_vajon_ki","timestamp":"2018. május. 05. 13:26","title":"Nem a kormány tiltotta be a Telegramot Iránban. De akkor vajon ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]