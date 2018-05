Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s diákokból álló csapat egyetlen európaiként jutott be a New York-i döntőbe. ","shortLead":"Magyar győzelemmel zárult a nemzetközi szoftverfejlesztő verseny, a Global Legal Hackathon. A hazánkat képviselő, BME-s...","id":"20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c12dc40-f63b-4a41-8d0c-412e33b49634","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_bme_diakok_global_legal_hackathon_szoftverfejleszto_verseny_new_york_donto","timestamp":"2018. május. 04. 11:58","title":"Óriási magyar siker New Yorkban: BME-s diákok nyerték az egyik legkomolyabb szoftverfejlesztő versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az egykori csempekirály szerint amit a felesége az MNB monetáris tanácsának tagjaként keres, az aprópénz a háztartásban. A HVG Portré rovatában készült beszélgetés hosszabb változatából kiderül az is, hogyan szerezte Parragh az első millióját a '90-es évek elején, amikor az átlag magyar vállalkozó még susogós mackónadrágban és makkos cipőben járt, az alaptőke pedig a nyakában lógott aranyláncként.","shortLead":"\"Nem mondok számot, mert irritáló lenne\" - válaszolja a jövedelmét firtató kérdésre Parragh László, a Magyar...","id":"20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a1d1bf-e17c-4695-86dd-5fc274dd913e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087acfdf-d6b2-4e50-9360-c423f8d113cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Parragh_Laszlo_En_akkor_is_Jaguarral_fogok_jarni_ha_masik_kormany_lesz","timestamp":"2018. május. 06. 10:00","title":"Parragh László: \"Én akkor is Jaguarral fogok járni, ha másik kormány lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48a381c-0a52-40f1-9d28-395dd7d4232f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tajvani férfi annyira felhúzta magát a Porsche hozzáállásán, hogy úgy döntött, bosszút áll.","shortLead":"A tajvani férfi annyira felhúzta magát a Porsche hozzáállásán, hogy úgy döntött, bosszút áll.","id":"20180505_porsche_cayenne_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48a381c-0a52-40f1-9d28-395dd7d4232f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25605a6d-0117-4790-a70d-358ace611d05","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_porsche_cayenne_baleset_video","timestamp":"2018. május. 05. 08:21","title":"Nem kapott extrákat a Porschéba, behajtott a kereskedésbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","shortLead":"Barka Emese lényegesen jobb volt német ellenfelénél, 11-0-ra nyert. ","id":"20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836a71d2-6cb1-4f5a-a32a-16c3efe9c3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd582274-810b-429f-91bc-84b9e8a4d834","keywords":null,"link":"/sport/20180504_Technikai_tussal_bronzermes_lett_Barka_Emese_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2018. május. 04. 18:55","title":"Technikai tussal bronzérmes lett Barka Emese a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.","shortLead":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma...","id":"201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4fd5ee-0b74-4ce7-93d4-87487a19f634","keywords":null,"link":"/kkv/201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","timestamp":"2018. május. 05. 07:00","title":"Orbán kötélbarátját bebetonozták az elefántfülbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös bolygó felé repítünk. Íme a videó a fellövés pillanatairól.","shortLead":"Szombat délután sikeresen útjára bocsátották a NASA űrszondáját. Hat év után az InSight az első eszköz, amit a vörös...","id":"20180505_nasa_mars_insight_szonda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea496ba-479f-4a9e-aa9e-3c734bc7a100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c08086-a28e-4ea4-8eab-9e5edbd1beb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180505_nasa_mars_insight_szonda","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Már úton van a Marsra az új szonda, de beletelik pár hónapba, mire odaér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz felülésre és 750 dollárnak megfelelő összegre büntették őket.","shortLead":"A kelet-indiai Dzshárkhand szövetségi állam egyik falujában az erőszaktevőket felbosszantotta, hogy a falu öregjei száz...","id":"20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c29a6119-d940-4257-9ba5-41e82cf44d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ecdc4a-d618-40d9-861b-4b0664e28129","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Elve_elegettek_egy_megeroszakolt_indiai_lanyt_miutan_szulei_panaszt_tettek","timestamp":"2018. május. 05. 17:15","title":"Élve elégettek egy megerőszakolt indiai lányt, miután szülei panaszt tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új Mars-szondát indít az űrbe az amerikai űrkutatási hivata, az InSightot a tervek szerint szombaton lövi fel a NASA.","shortLead":"Új Mars-szondát indít az űrbe az amerikai űrkutatási hivata, az InSightot a tervek szerint szombaton lövi fel a NASA.","id":"20180504_amerikai_mars_szonda_insight_felloves","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2be734d-e570-4869-9dd5-ca566d43b9e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_amerikai_mars_szonda_insight_felloves","timestamp":"2018. május. 04. 12:03","title":"6 év után szombaton elindítunk egy szondát a Marshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]