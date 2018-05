A törvény célja, hogy csökkentsék az Egyiptomba látogató turisták „megpróbáltatásait”. Az idegenforgalom létfontosságú biznisz, még most is, amikor a régihez képest csökkent a látogatottság, a GDP 12 százaléka származik a turizmusból. 2010-ben, az utolsó ún. békeévben, csaknem 15 millióan utaztak a fáraók földjére, és a kincstárt 9,6 milliárd euróval gazdagították. De aztán 2011-ben jött az arab tavasz, a lázadás, a káosz, majd a hadsereg irányította restauráció. Közben bizonyos körzetekben a terrorizmus is szedte áldozatait.

Sziszi tábornok, a hadseregparancsokból lett államfő vaskézzel rendet teremtett, és újraindult az idegenforgalmi biznisz is. Persze még messze vagyunk a korábbi szinttől. Ezért próbálkoznak most a turistákat zaklatók megbüntetésével. De a Franceinfo rádiónak nyilatkozó Zahi Hawas volt műemlék védelmi miniszter szerint, ez a bírság nem elrettentő. Igaz az összeg, a 10 ezer egyiptomi font (460 euró), jóval meghaladja az egyiptomi havi átlagfizetést, amely kb. 1200 egyiptomi font, azaz mindössze 56 euró. De a turizmusban utazó látszat koldusok vagy emléktárgyárusok csak a gazdag nyugati turisták szemében tűnnek alamizsnát érdemlőknek. Ők valójában a helyi elithez tartoznak. Ismerik a turistalehúzás összes csínját-bínját. A jövedelmező helyekre nem állhat oda akárki. Aki a piramisoknál koldul vagy emléktárgyat árusít, annak biztos, hogy van kapcsolata a helyi bűnszövetkezetekkel. Tehát a rendőrség, nem nagyon tud mit kezdeni velük, főleg, ha maguk a rend őrei is részesei a turistákat lehúzó biznisznek.

Egyébként nem egyiptomi specialitásról van szó. Korábban a francia sajtóban számtalan leleplező cikk jelent meg arról, hogy kik koldulnak Párizs leginkább turisták látogatta helyein: a Champs-Élysée-n, az Eiffel-toronynál, a Sacré Coeur közelében. Az ottani kéregető helyekért komoly pénzt kellett fizetni a körzetet felügyelő maffiózóknak. Vélhetően hasonló a helyzet Egyiptomban is, ahová a turisták akkor fognak jóval nagyobb számban érkezni, ha a biztonság garantált a látványosságok körül, és a külföldiek gondjai között csak sokadik a kéregetők és az emléktárgyárusok okozta kellemtelenség.