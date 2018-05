A köztársasági elnök az ügyésznő mögött áll, a közvélemény szintén. De Liviu Dragnea, Románia leghatalmasabb embere nem adja fel, hiszen a politikai jövőjéről van szó. Az 55 éves szociáldemokrata vezér múltja is pettyes: azért nem lehet miniszterelnök, mert választási csalás miatt kétéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott. Az országos választáson viszont pártja győzött, így Liviu Dragnea irányíthatja Románia politikai életét. A fő célja az, hogy megbuktassa az ügyeit firtató ügyésznőt vagy legalábbis a parlament ellenőrzése alá helyezze.

Nemcsak engem és az ügyészeimet akarják megfélemlíteni, hanem az egész igazságszolgáltatási rendszert! Abból, hogy milyen dühödtek ezek a támadások, jól látszik, hogy a helyes úton járunk!

– mondta az ügyésznő a Bloombergnek.

A korrupcióellenes főügyésznő híres jogász családból származik, édesapja is ügyész volt. Ő maga Sepsiszentgyörgyön született, és a férje magyar volt. Időközben elváltak, de nevében megőrizte a Kövesit. Tanulmányait Kolozsváron végezte a Babes-Bolyai egyetemen, és az első nő volt, aki karriert csinált az ügyészségen Romániában. Volt hazájának főügyésze is, most pedig a korrupcióellenes ügyészséget irányítja. 60 magas rangú vezetőt sikerült eddig korrupció miatt elítéltetnie. Egykori miniszterelnök is volt köztük. Több mint 2 milliárd eurót szerzett vissza ilyen módon a román állam. A főügyésznő munkáját külföldön is elismerik: 2016-ban megkapta a becsületrendet Franciaországban.

Ellenfelei – köztük Liviu Dragnea – azzal vádolják, hogy külföldi erők támogatásával folytatja korrupcióellenes kampányát Romániában. Liviu Dragnea szerint az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége és néhány EU tagállam diplomáciai képviselete segíti a főügyésznő munkáját, és ily módon beavatkoznak Románia belügyeibe.

A New York-i Bloomberg portál nem tette fel ezt a kérdést Laura Codruta Kövesinek, aki általában azzal indokolja az együttműködést, hogy a korrupciós pénzek legtöbbször külföldön landolnak. New Yorkban ma már olyan korrupcióellenes ügyészség működik, mely az egész világon vizsgálódhat. Ők buktatták le például a FIFA egész vezérkarát.

Az Európai Unió legkorruptabb régiójában munkálkodik a főügyésznő – írja a Bloomberg. Idézi a Transparency International legutóbbi listáját, melyen Bulgária, Magyarország és Románia egy csoportban szerepel. Maga Románia az 59-ik a 180 államból álló listán. A korrupcióellenes harc hatékony politikai fegyver is: a Romániával korrupcióban vetélkedő Görögországban például az összes korábbi kormányok vezetőit bíróság elé akarják állítani az európai pénzek lenyúlásának vádjával. Maga az unió is szeretné mindinkább összekötni a pénzek átutalását a szigorú ellenőrzéssel. Csakhogy ehhez az OLAF-nak, a csalások vizsgáló uniós hivatalnak nyomozati jogot kellene kapnia a tagállamokban. Ehhez sehol sem ragaszkodnak különösebben a kelet-európai tagállamokban. Romániában sem. Marad tehát a nemzeti vizsgálódás, melynek zászlóshajója a korrupcióellenes ügyészség. Élén az egykori kosárlabdázó sztár, Laura Codruta-Kövesi, aki nem tágít, le akarja vadászni Románia leghatalmasabb emberét, akit a korrupció elsőszámú felelősének tart. "Az emberek régebben féltek feljelentést tenni korrupciós ügyekben. Ma már ez másképp van, lelkesen segítenek" – nyilatkozta a New York-i Bloomberg portálnak Laura Codruta-Kövesi.