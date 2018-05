Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra, jön az Alaptörvény menekültkvótás módosítása és a Stop Soros is. \"Politikailag kényes\" ügyekről beszélgetett az Európai Néppárt Orbán Viktorral, aki új csatába keveredett Brüsszellel, amely jogállami kritériumokhoz kötné az uniós pénzek folyósítását. Azt, hogy ez mennyire érzékeny pont, mi sem mutatja jobban, hogy a legújabb korrupciós jelentést a magyar kormány nem is engedi nyilvánosságra hozni. Ez történt a héten a politikában.","shortLead":"Kordonok, kordonbontók, tüntetők és a TEK árnyékában alakul az új Országgyűlés. Formálódik az új kormányzati struktúra...","id":"20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79ffdb6f-4b27-4436-97ac-3a90c178746f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779286b7-10e1-4dc5-9fc1-eeb78d61eab9","keywords":null,"link":"/itthon/20180506_Paros_labbal_szallt_bele_Orban_a_Kuriaba__indulhat_az_ujabb_utkozet","timestamp":"2018. május. 06. 17:30","title":"Sűrű hete volt Orbánnak, a végén páros lábbal szállt bele a Kúriába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","shortLead":"Olvasónk Budapesten örökítette meg egy Volkwagen rendszámát, ami nem egészen úgy néz ki, ahogy kellene.","id":"20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0767f-c1a0-4020-94d4-8bf9c0b83113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf5413f-cb8a-48c8-8a4c-0028a245a334","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_piros_rendszam_volkswagen_foto","timestamp":"2018. május. 05. 15:16","title":"Furcsa magyar rendszámot fotóztak – börtön járhat érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki, ezúttal már lakott területre is.\r

\r

","shortLead":"Újabb földrengéssorozat rázta meg pénteken Hawaii Nagy Szigetét, és az ottani Kilauea vulkán ismét lávát lövell ki...","id":"20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9954876-cc64-46ac-aa8b-78f3c81c097a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d46a8c-3236-4a07-b518-90807e46246d","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Foldrengesek_es_vulkankitores_Hawaiin_ezreket_evakualnak__video","timestamp":"2018. május. 05. 08:19","title":"Földrengések és vulkánkitörés Hawaiin, ezreket evakuálnak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f04f28-c269-447d-bf6d-6bf5eeb8c05e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luca Badoer a napokban nyilatkozott a sajtónak.","shortLead":"Luca Badoer a napokban nyilatkozott a sajtónak.","id":"20180505_michael_schumacher_luca_badoer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19f04f28-c269-447d-bf6d-6bf5eeb8c05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6299d4aa-8a0c-464d-9f03-0c88336d4b63","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_michael_schumacher_luca_badoer","timestamp":"2018. május. 05. 17:21","title":"Megszólalt Schumacher egykori csapattársa, aki kivételes helyzetben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd szinte bocsánatot kért, amiért kritika is volt a szövegben.","shortLead":"Nem is igaz, hogy visszakoztak volna – állítja a vitairatról a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének volt elnöke. Majd...","id":"20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ed09989-9d22-470a-855d-2359870ec795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1ac1b0-8792-4961-8366-406eb5d1b579","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Magyarazkodik_a_kormanyt_biralo_vitairat_szerkesztoje_255_allitasbol_csak_26_volt_kormanykritikus","timestamp":"2018. május. 05. 12:53","title":"Magyarázkodik a kormányt bíráló vitairat szerkesztője: 255 állításból csak 26 volt kormánykritikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo írásait látnánk, a Kétfarkúakra jellemző humorvilággal kiegészítve. Kormányszentelő május, migránsföld, viktorpártszékház – csak néhány gyöngyszem a legjobbak közül.","shortLead":"Ezzel az egyszerű Chrome-bővítménnyel olyan hatást érhetünk el a weboldalokon, mintha csak a kormányszócsővé lett Origo...","id":"20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a5d48cd-3df4-4a04-8a7f-b88fddd9edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_ketfarku_kutya_part_origonizalo_google_chrome_bovitmeny_origo_propaganda","timestamp":"2018. május. 06. 08:03","title":"Próbálja ki: csinált a Kétfarkú egy Chrome-kiegészítőt, amellyel bármely weboldalt Origóvá változtathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok gyerekein spórolnának; már a strandok büfései is nagy bajban vannak, annyi dolgozójuk megy inkább külföldre. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A jogállamisághoz köthetik az EU-pénzek lehívását; az osztrákok az ott dolgozó, de nem Ausztriában élő magyarok...","id":"20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f05b14-7303-4780-9955-ce99d5a5998c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180506_Es_akkor_ha_az_EUn_mulik_Orban_nem_kap_ujabb_stadiont_a_kertje_vegebe","timestamp":"2018. május. 06. 07:00","title":"És akkor, ha az EU-n múlik, Orbán nem kap újabb stadiont a kertje végébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012df01e-15a9-4256-87eb-61322181e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre veszélyesebb kutyát sétáltatni a környéken.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Egyre veszélyesebb kutyát sétáltatni a környéken.\r

\r

\r

\r

","id":"20180505_Vaddisznok_tamadtak_kutyakra_a_miskolci_lakotelep_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012df01e-15a9-4256-87eb-61322181e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857bb015-12a4-43a8-b2fc-0f1a447e8621","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Vaddisznok_tamadtak_kutyakra_a_miskolci_lakotelep_mellett","timestamp":"2018. május. 05. 21:14","title":"Vaddisznók támadtak kutyákra a miskolci lakótelep mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]