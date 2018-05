A hódmezővásárhelyi Kossuth téren még mindig fent van a karácsonyi díszvilágítás, mert a leszerelés 700 ezer forintba kerülne. A füzérek ezért a fákon maradnak, az oszlopokon, illetve a jégpálya helyénél lévők leszedésére pedig új árajánlatot kérnek – írja a polgármesteri hivatal korábbi tájékoztatása alapján a Délmagyarország.

A lap szerint a karácsonyi díszek érintőlegesen a keddi rendkívüli közgyűlésen is szóba kerültek. Fekete Ferenc képviselő azt vetette fel, hogy furcsa lenne sörözni augusztus 20-án a karácsonyi díszek alatt.

Márki-Zay Péter polgármester az ülésen célzott arra is, hogy nincs forrás az augusztus 20-i rendezvényre, így tűzijáték nem lesz, csak fényjáték. A polgármester ezt később egy lakossági fórumon be is jelentette, és a Rádió 7 beszámolója szerint arra hivatkozott: az út- és járdafejlesztési tervek miatt spórolnak.