Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják leverni a városon. Ha nem találják meg az elsüllyesztett számlákat, akkor egymilliárd forintot kell a városnak fizetnie még ebben a hónapban az amúgy is billegős költségvetéséből. Minden fronton próbálják ellehetetleníteni Lázár ellenfelét.","shortLead":"Egymilliárd forintot akar a minisztérium bevasalni Hódmezővásárhelyen, az évekkel ezelőtti hibás elszámolásokat akarják...","id":"20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3018d771-4def-4338-823f-55bc04006d5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e19108-4e18-4042-83d9-71d6bfe8ab14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Most_eppen_a_Belugyminiszterium_ugrott_ra_MarkiZay_Peterre","timestamp":"2018. május. 07. 16:28","title":"Most éppen a Belügyminisztérium ugrott rá Márki-Zay Péterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","shortLead":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","id":"20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03f761-379d-44e0-a079-e309254061c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","timestamp":"2018. május. 06. 13:25","title":"Észak-Korea figyelmeztette Trumpékat, hogy ne fenyegetőzzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és a különféle szolgáltatásokat erőszakosan ajánlók megbüntetéséről. E szerint 10 ezer egyiptomi font, azaz kb. 460 eurós bírságot kell fizetnie a piramisok és a múzeumok közelében kéregetőknek, az erőszakos emléktárgyárusoknak, vagy a tevegelést ugyancsak túl intenzíven javasló tevehajcsároknak.","shortLead":"A legnagyobb lélekszámú arab ország parlamentje pár napja törvényt hozott a külföldi turistákat zaklató koldusok és...","id":"20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c298d31-a22c-4c02-8a04-4eb5676dab73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f14c7a-978c-4848-be3f-838e2eb0c482","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Harcban_a_baksis_ellen_penzbirsag_a_turistak_eroszakos_pumpolasaert_Egyiptomban","timestamp":"2018. május. 07. 11:28","title":"Harcban a baksis ellen, pénzbírság a turisták erőszakos pumpolásáért Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","shortLead":"A szélsőjobbos szónok egy londoni tüntetésen azt állította, az Orbán-kormány meghívására Budapestre jön a hónap végén. ","id":"20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cff246-bed0-4b4d-87fd-a69de7ce0d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d19e33c-8178-4eb1-8e4c-753ac5129118","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Milo_Yiannopoulos_szerint_az_Orbankormany_meghivta_Budapestremil","timestamp":"2018. május. 07. 07:10","title":"Milo Yiannopoulos szerint az Orbán-kormány meghívta Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még látványosabb, mert átalakították.","shortLead":"A Lamborghini Countach a '80-as évek egyik leglátványosabb autója volt, és az olasz autókból két példány még...","id":"20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebff4e29-ac41-409c-a0b4-eae07b9e97c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0318effb-ccc2-40b1-a8fa-c3307196e949","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_Lamborghini_Countach_Twin_Turbo","timestamp":"2018. május. 06. 17:41","title":"30 év után előkerült a szuperritka Lamborghini, amiről csak sejtették, hogy létezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","shortLead":"Az MSZP-kormány alatt elég sokáig állt kordon a Kossuth téren, azt Orbán Viktor is bontotta.","id":"20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c377aad4-d486-4418-9d98-edbb3ecb052a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Bangone_szerint_hiteles_lenne_ha_az_MSZP_is_kordont_bontana","timestamp":"2018. május. 07. 13:31","title":"Bangóné szerint hiteles lenne, ha az MSZP is kordont bontana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iskolai vérengzéssel fenyegetőzött, pisztolyt is vett, mégis szabadlábon van a 18 éves amerikai fiatalember, Jack Sawyer, aki volt iskolájában tervezett lövöldözést. Az ügy komoly hullámokat keltett az USA-ban. Ön szerint jól döntöttek az amerikai hatóságok?","shortLead":"Iskolai vérengzéssel fenyegetőzött, pisztolyt is vett, mégis szabadlábon van a 18 éves amerikai fiatalember, Jack...","id":"20180507_Gyilkolni_akarok__irta_az_amerikai_fiatalember_Most_hatalmas_a_vita_mert_elengedtek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431635b0-9b33-4eef-8edd-dc25d0dbe420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1a6500-56ea-4f21-b8bd-3ac67bbfdb81","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Gyilkolni_akarok__irta_az_amerikai_fiatalember_Most_hatalmas_a_vita_mert_elengedtek","timestamp":"2018. május. 07. 14:00","title":"Gyilkolni akarok – írta az amerikai fiatalember. Most hatalmas a vita, mert elengedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]