Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","shortLead":"Egy sokat eláruló képet tett ki a OnePlus hamarosan bemutatkozó csúcstelefonjáról.","id":"20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8ce478-78b7-4f90-9fee-711688b9b7ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_szivritmus_erzekelo_lehet_a_oneplus6ban","timestamp":"2018. május. 08. 10:00","title":"Kiszivárogtatták: egy nagyon hasznos érzékelőt is megkaphat a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","shortLead":"Eredetileg a Hold utcai templomba tervezték, de a kormányellenesek miatt inkább az országházban tartják.","id":"20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f63d669a-9219-45e9-aec3-09285e65c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604cc9ca-1ced-42ec-bd01-b746d7ffc7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_istentisztelet_parlament_fidesz_frakcio","timestamp":"2018. május. 07. 21:26","title":"A tüntetés miatt a Parlamentbe kéri az istentiszteletet a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő fotókat, szelfiket készíthetünk.","shortLead":"Megjelent a népszerű Epica – Funny Camera nevű app továbbfejlesztett változata, amellyel igazán figyelemfelkeltő...","id":"20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645c8810-35d2-493a-8e44-d6720b9db031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74a0e4c-022b-4bfc-89cd-43f4cacdffc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180506_epica2pro_ios_app_egyedi_ijeszto_fotok_szelfik_keszitese","timestamp":"2018. május. 06. 19:13","title":"Szeretne egyedi, sőt ijesztő fotókat? Akkor próbálja ki ezt az appot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai Unió tagállamainak rendőri együttműködését koordináló szervezete, az Europol.","shortLead":"Nyolc embert állítottak elő gyerekpornó terjesztése miatt, más országok mellett Magyarországon is – közölte az Európai...","id":"20180508_gyerekporno_elfogas_europol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f9d74a-1f9e-43bf-9630-dd944c39285c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41844284-79da-48dd-85e8-47d8e166d496","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_gyerekporno_elfogas_europol","timestamp":"2018. május. 08. 15:23","title":"Gyerekpornó-terjesztőket fogott nálunk az Europol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49886718-150c-42f4-907e-02133290f742","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","shortLead":"Emelkedettség ide vagy oda, délben az ünneplő képviselő gyomra is megkordul. ","id":"20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49886718-150c-42f4-907e-02133290f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7601dab3-b68c-4fb6-b585-2fb3a8f6bf74","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Tokfozelekkel_unnepelhet_a_ketharmad_ez_fott_ma_a_parlamenti_konyhan","timestamp":"2018. május. 08. 13:40","title":"Tökfőzelékkel ünnepelhet a kétharmad: ez főtt ma a parlamenti konyhán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az ellenzék az emberség ellen fog össze a Jobbikkal.","shortLead":"Az ellenzék az emberség ellen fog össze a Jobbikkal.","id":"20180508_Nincs_menedek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed66be4-a23d-4d73-b411-4142796ae2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nincs_menedek","timestamp":"2018. május. 08. 15:50","title":"Révész: Nincs menedék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","shortLead":"A brit pilóta nem látott más kiutat, szerencsére a parton nem voltak sokan.","id":"20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd7820a-8018-4046-b234-76a553ff8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151e4da5-87f7-4afa-846c-d03b50eee81d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180506_Bravuros_kenyszerleszallas_egy_strandon_tette_le_a_regi_kisgepet","timestamp":"2018. május. 06. 21:13","title":"Bravúros kényszerleszállás: egy strandon tette le a régi kisgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","shortLead":"A Terror Háza Múzeum főigazgatója nem úszta meg.","id":"20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f68e7e-d544-4060-8bf6-1e764e6fbfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0475888-c2fa-4d51-85f4-cf57d81f1d37","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Kifutyultek_a_tuntetok_Parlamentbol_tavozo_Schmidt_Mariat__video","timestamp":"2018. május. 08. 13:06","title":"Kifütyülték a tüntetők a Parlamentből távozó Schmidt Máriát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]