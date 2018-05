Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","shortLead":"Egymásnak feszül a bajor gyártó benzines és dízel erőművésze – lássuk, hogy melyik nyeri a gyorsulási versenyt!","id":"20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58893bf0-8f75-41ce-86ec-0065e5c5d390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113a06e3-0366-4796-89fe-c76379c82d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_bmw_m550i_az_m550d_gyorsulas_video_benzin_dizel","timestamp":"2018. május. 08. 15:21","title":"Az igazság pillanata: a benzines BMW M550i a dízel M550d ellen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután a holokauszttagadó idős asszony nem jelentkezett, hogy megkezdje börtönbüntetésének a letöltését. ","shortLead":"A német hatóságok már keresik a világszerte „náci nagymamaként” ismertté vált Ursula Haverbecket, miután...","id":"20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73e81328-ab28-4e92-bc33-5f9af2e89013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d89ae5-ce42-4360-a749-bd9c6ca7193d","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Bujkal_a_naci_nagymama","timestamp":"2018. május. 07. 09:38","title":"Bujkál a náci nagymama, nem vonult be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával sok száz olyat is talált, amelyben a beadandó dolgozatokat pénzért leszállító szolgáltatást reklámoznak. Nagy felháborodást keltett, hogy a YouTube letörölte ezeket a videókat.","shortLead":"Rengeteg olyan videó van fent a YouTube-on, amely iskolai csalásra buzdította a diákokat. A BBC alapos kutatómunkával...","id":"20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aca2fd-72e3-45dd-bda5-32d4c0bdc5fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_youtube_videok_torlese_edubirdie_csalas_erettsegi_dolgozat_beadando_szakdolgozat","timestamp":"2018. május. 07. 06:03","title":"700 milliószor futott le a YouTube-on a reklám, melyben arra biztatták a diákokat, írassák meg mással dolgozatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"50 százalék feletti a népszerűségük.","shortLead":"50 százalék feletti a népszerűségük.","id":"20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984e6e4e-47d7-421f-9893-886200d83cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e91485-4bca-421f-a346-268d6705bfb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Nezopont_Intezet_Tovabb_erosodtek_a_kormanypartok_a_valasztas_utan","timestamp":"2018. május. 08. 09:01","title":"Nézőpont Intézet: Tovább erősödtek a kormánypártok a választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott egy utánfutóból felállított színpadnál.","shortLead":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető...","id":"20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5a5f7-1579-4cac-a29e-4dc335c30665","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","timestamp":"2018. május. 08. 06:32","title":"A rendőrség pár perc alatt kiürítette a Kossuth teret - élőzésünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","shortLead":"Az alapító otthagyja a pártot, azt is elmondta, mi volt a két utolsó csepp a pohárban.","id":"20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19018a9c-e963-400b-b0ca-912e13fd8271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a401508-f534-4b89-b22b-538cc22bb9a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Schiffer_Andras_kilep_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 07. 09:09","title":"Schiffer András kilép az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, mást vártak a befektetők, mint amit végül a Spotifytól hallottak az első pénzügyi negyedév eredményeivel...","id":"20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fa68f-3251-4f9b-b1ad-dc85af50b53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_spotify_penzugyi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. május. 07. 13:00","title":"Nem tetszett nagyon a befektetőknek, amit a Spotify megosztott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b4631-c3fa-41ad-9415-3482ed1bda53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lefagy a Google Chrome miatt a számítógép sokaknál, akik már telepítették a legújabb Windows-frissítést.","shortLead":"Lefagy a Google Chrome miatt a számítógép sokaknál, akik már telepítették a legújabb Windows-frissítést.","id":"20180507_microsoft_windows_10_tavaszi_frissites_april_update_google_chrome_bongeszo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3b4631-c3fa-41ad-9415-3482ed1bda53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27df04bc-d43b-4524-ae6d-83648d4b408b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_microsoft_windows_10_tavaszi_frissites_april_update_google_chrome_bongeszo","timestamp":"2018. május. 07. 07:02","title":"Az elmúlt napokban gyakran fagy le a Windows a számítógépén? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]