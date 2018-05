Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták a közösségi médiáról folyó diskurzust a közelmúltban. A platformok kissé vonakodva, de végül reagáltak, és a vadnyugatot idéző terepet mostanában egyre inkább szabályozott külváros képe váltja fel. ","shortLead":"Túlhasználat, indokolatlan és ártó tartalmak, politikai befolyásolás – többek között ezek a negatív fejlemények uralták...","id":"20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2f136e-f0bc-46bd-8ba7-01861de32eb5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180506_kozossegi_oldalak_jovoje","timestamp":"2018. május. 06. 19:15","title":"Facebook és társai: a vadnyugati idők vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat a menekülttáborokban – erre jutott az ENSZ és a Világbank fejlesztési ügynöksége.","shortLead":"A cégek, a helyi gazdaság és a menekültek is jól járnának, ha több vállalkozás foglalkoztatna dolgozókat...","id":"20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd690f-585d-4ff1-816b-bc8068298d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb44f3-5027-40d1-9452-719aa0c4af0d","keywords":null,"link":"/kkv/20180507_A_migransozas_helyett_itt_egy_esszeru_javaslat_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. május. 07. 17:26","title":"A migránsozás helyett itt egy észszerű javaslat a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","shortLead":"Minden rákbetegnek fel kellene írni a mozgást, az eltiltásuk a sportolástól ugyanis valójában káros lehet.\r

","id":"20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80cc1683-0ee3-4552-bdbc-75bfb75b4940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febfbdcd-5d68-4378-a408-7ce2fc286640","keywords":null,"link":"/elet/20180507_Ha_tablettaba_lehetne_zarni_oriasi_attores_lenne_a_rakkezelesben","timestamp":"2018. május. 07. 11:15","title":"Ha tablettába lehetne zárni, óriási áttörés lenne a rákkezelésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"velemeny","description":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 2500 pártoló tagunk, támogatónk van, de úgy tűnik, nagy szüksége is van erre ma a független sajtónak...","id":"20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06241001-6f82-4c90-94f8-70f3182ea956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2be29d-c2c1-4601-9ed9-a479dbdf0a7d","keywords":null,"link":"/velemeny/20180507_Nagy_Ivan_Zsolt_Tiltasok_es_tamogatasok","timestamp":"2018. május. 07. 14:15","title":"Nagy Iván Zsolt: Tiltások és támogatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d11a50-552a-460b-83cb-38cb7b257294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Idők szerint részben zárt ajtók mögötti tárgyalás lesz, mely előkészítő üléssel kezdődik. ","shortLead":"A Magyar Idők szerint részben zárt ajtók mögötti tárgyalás lesz, mely előkészítő üléssel kezdődik. ","id":"20180508_Juliusban_targyaljak_KGBela_ugyeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37d11a50-552a-460b-83cb-38cb7b257294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6335a4fc-7ad9-4436-9507-a240dcd3f692","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Juliusban_targyaljak_KGBela_ugyeit","timestamp":"2018. május. 08. 06:00","title":"Júliusban tárgyalják KGBéla ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","shortLead":"Több mint 110 ezren adnak számot ma tudásukról. ","id":"20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec876219-83a5-4696-821f-f4cde2b72d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd78db81-bd5e-4913-95f6-81add2e1cf86","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_A_magyar_irasbelikkel_kezdodik_az_erettsegi_hete","timestamp":"2018. május. 07. 06:20","title":"A magyar írásbelikkel kezdődik az érettségi hete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]