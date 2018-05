Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági kollégiumi értekezletet hív össze.","shortLead":"Darák Péter szerint új problémákat vetett fel a levélszavazás, a konstrukciót át kell gondolni, és az ügyben bírósági...","id":"20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac90c351-8951-4cc0-b580-461f8834c74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc2813d-af35-4922-8c26-2723d7bbfb0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_darak_peter_kuria_levelszavazatok_orszaggyulesi_valasztasok","timestamp":"2018. május. 07. 21:54","title":"A Kúria elnöke elmagyarázta, mi a gond a levélszavazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bcd819f-a820-4396-bd86-802c498d85a6","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Míg a XX. század végén a tévésorozatokban szerepelni annyit jelentett, hogy valaki nem elég „menő” a mozivászonra, ma már a legfelkapottabb színészeknek szinte kötelező legalább egy-két komolyabb szériát is elvállalniuk. Lássuk, a technológia fejlődése hogyan alakította át a film- és tévénézéssel kapcsolatos szokásainkat!","shortLead":"Míg a XX. század végén a tévésorozatokban szerepelni annyit jelentett, hogy valaki nem elég „menő” a mozivászonra, ma...","id":"lgelectronics_Filmnezesi_szokasaink_fejlodese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bcd819f-a820-4396-bd86-802c498d85a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f046b4c-b185-4830-b619-2e1645964384","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_Filmnezesi_szokasaink_fejlodese","timestamp":"2018. május. 07. 07:30","title":"Filmnézési szokásaink fejlődése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","shortLead":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","id":"20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84c87e-9c80-429d-b061-75e6d1ab7a77","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Olyan durva volt szex közben New York főügyésze, hogy a partnerei orvosi ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","shortLead":"A sofőr valószínűleg nem is vette észre, hogy egy autós az ő sávja felé tart. A kocsi viszont jól vizsgázott.","id":"20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fb8dac3-f164-4fab-b8bc-846fa87a26ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f653ad2b-fde0-4c64-954c-4f6fd028d9c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_tesla_model_3_balesetmegelozes","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Így előzi meg a karambolt a Tesla Model 3 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet produkálnak, ami jól megmutatja tendenciákat. ","shortLead":"Amerikában, Kalifornia államban elvileg ötven cég tesztelhet autonóm járműveket, ezek már elég problémás esetet...","id":"20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4f4526-d335-4322-8251-875be6ec2bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772ab077-d0cf-43c2-976a-4329ed6de17d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180507_Kozzetettek_melyek_a_legjellemzobb_problemaik_az_onvezeto_autoknak","timestamp":"2018. május. 07. 10:24","title":"Közzétették az önvezető autók legjellemzőbb bénázásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra és kriptopénz-bányászatra.","shortLead":"Ismét a facebookozók kíváncsiságát és barátaikba vetett bizalmát használja ki egy kártevő a terjedésre, az adatlopásra...","id":"20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17064ee1-bb8b-40b5-9ef4-89b8ce5dd9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f7ad6-94bb-40d6-a2a8-0b4c491b6532","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_facexworm_facebook_messengeren_terjedo_kartevo","timestamp":"2018. május. 07. 09:59","title":"Csak óvatosan a Facebook-videókkal, újabb veszélyes kártevő terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180508_Jon_a_Jockey_TV_uj_csatornakat_indit_a_Tv2","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baaa4ff-4699-4608-85c0-269f7699bd89","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Jon_a_Jockey_TV_uj_csatornakat_indit_a_Tv2","timestamp":"2018. május. 08. 15:39","title":"Jön a Jocky TV: új csatornákat indít a Tv2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1e2964-2bf3-4df0-b407-240bc66ac6b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szociológiai szakkifejezésekkel teli szöveget kell értelmeznie a diákoknak. ","shortLead":"Szociológiai szakkifejezésekkel teli szöveget kell értelmeznie a diákoknak. ","id":"20180507_Ez_volt_a_szovegertesi_feladat_a_kozepszintu_magyarerettsegin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee1e2964-2bf3-4df0-b407-240bc66ac6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ee59eb-6b62-4c65-8b5f-57e9c6cb632d","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Ez_volt_a_szovegertesi_feladat_a_kozepszintu_magyarerettsegin","timestamp":"2018. május. 07. 08:35","title":"Ez volt a szövegértési feladat a középszintű magyarérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]