[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki Bizottsággal.","shortLead":"77 külföldi egyetemi oktató és tudós szolidaritását fejezte ki a magyar civil szervezetekkel és a Magyar Helsinki...","id":"20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf91dba0-9e00-4bb3-b840-295bd014f749","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Vilaghiru_egyetemi_oktatok_a_Stop_Soros_torvenycsomag_ellen","timestamp":"2018. május. 09. 10:01","title":"Világhírű egyetemi oktatók a Stop Soros törvénycsomag ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre már csak 2,5 százalékkal növekszik a magyar gazdaság az előrejelzés alapján.","shortLead":"A hitelminősítő várakozásai szerint javul a magyar bankrendszer működési környezete. Idén 3 százalék feletti, jövőre...","id":"20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c834c344-45ef-4374-a8ee-9026f486fda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77495c9a-34e9-4579-939f-7f4fa3715468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_ujabb_piros_pontot_adott_a_moodys_a_magyar_bankrendszernek","timestamp":"2018. május. 08. 15:52","title":"Újabb piros pontot adott a Moody's a magyar bankrendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az eperrel, mint gondolnánk.","shortLead":"Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban...","id":"20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=498f587f-0b2c-4b5d-ab52-487e6230eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201c6e5-2a6e-4d1d-b7fe-049269921385","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_rozsak_genetikai_kodja_eper_virag_rosaceae","timestamp":"2018. május. 08. 12:03","title":"Biológusok megfejtették a rózsák titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","shortLead":"A japán gyártó fokozatosan kivezeti a dízelautói értékesítését Európából.","id":"20180508_nissan_dizel_stop","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a68b3dc-ea57-4a2b-b378-6b26d6455f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb577c1f-a733-406d-845a-3f1fb07d2843","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_nissan_dizel_stop","timestamp":"2018. május. 08. 14:22","title":"Nissanból sem lesz már sokáig dízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei tisztásain is élvezhetjük a 4G adta információs szabadság előnyeit. Objektív kutatások szerint a Magyarországon elérhető mobilinternet-hálózatok világviszonylatban is az élen járnak, miközben a hazai szakemberek már az 5G érkezésére készülnek.","shortLead":"Ma már a mélygarázsban, a metrón, az eldugott pinceklubok legbelső szegletében, de akár távoli kirándulóhelyek erdei...","id":"telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2d565fb-4522-43e9-a90f-eac00dabfd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a53c88-edbb-4f9f-9a2b-8e720512eeb7","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180504_Live_stream_a_metrobol","timestamp":"2018. május. 09. 07:28","title":"Live stream a metróból – nem kötnek kompromisszumot a fiatalok, ha gyors mobilnetről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több mint 80 százalékos többséggel meghozott határozatában az Akadémia döntéshozó testülete.","shortLead":"Az oktatásügyet az MTA Közgyűlése a magyar állam legfontosabb feladatai között tartja számon – nyilvánította ki több...","id":"20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b44818-6627-4a25-a6b1-7e3cebfef337","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_MTA_keves_penzt_fordit_az_allam_az_oktatasra","timestamp":"2018. május. 07. 17:05","title":"MTA: Kevés pénzt fordít az állam az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d91619d-37a5-4ed7-aee2-a653185bc043","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_kepviseloknek_tenyleg_karacsony_jott_a_valasztas_utan__uj_iPhonet_kaptak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d91619d-37a5-4ed7-aee2-a653185bc043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cd9020-2389-4d1c-b90e-20e263c76f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_kepviseloknek_tenyleg_karacsony_jott_a_valasztas_utan__uj_iPhonet_kaptak","timestamp":"2018. május. 08. 13:45","title":"A képviselőknek tényleg karácsony jött a választás után – új iPhone-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]