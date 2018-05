Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha lenne erre több millió euró.","shortLead":"Park és sportpálya van most azon a területen, amely alatt egy egész Titus-korabeli városnegyedet lehetne feltárni, ha...","id":"20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b260ad35-7241-45e1-89dc-9c0785b44f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da6bdf4-5bb8-44b7-9100-b2b4845b512b","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_letezik_egy_masodik_pompeji_romaban_de_nincs_penz_a_feltarasara","timestamp":"2018. május. 08. 17:22","title":"Létezik egy második Pompeji Rómában, de nincs pénz a feltárására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ecfb3e5-e3e7-4e9b-8c6e-0d4568b71749","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy hétfőn véglegesített bírósági döntés szerint a pörköléskor keletkező akrilamid miatt kell felhívni a fogyasztók figyelmét a lehetséges veszélyre. Vagy pedig ki kell vonni a termékekből valahogy ezt a vegyületet.","shortLead":"Egy hétfőn véglegesített bírósági döntés szerint a pörköléskor keletkező akrilamid miatt kell felhívni a fogyasztók...","id":"20180508_hivatalos_ra_kell_irni_a_kavera_kaliforniaban_hogy_rakkelto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ecfb3e5-e3e7-4e9b-8c6e-0d4568b71749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e802128-a61d-4258-b031-61f2efe45c6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180508_hivatalos_ra_kell_irni_a_kavera_kaliforniaban_hogy_rakkelto","timestamp":"2018. május. 08. 17:51","title":"Hivatalos: rá kell írni a kávéra Kaliforniában, hogy rákkeltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felújítás közben bukkantak rá.","shortLead":"Felújítás közben bukkantak rá.","id":"20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8735d8-46d5-492b-b2ed-801127602505","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","timestamp":"2018. május. 08. 11:42","title":"Második világháborús tömegsírt találtak a Nemzeti Múzeum kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","shortLead":"A csokoládé megszilárdult az aszfalton, nem lesz egyszerű letakarítani. ","id":"20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b2b143-fd8b-4a77-822a-471bfa4f9df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44565028-e036-4af3-9f18-dffc1761ef64","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_ragados_baleset_tobb_tonna_csokolade_borult_egy_lengyel_autopalyara","timestamp":"2018. május. 09. 11:35","title":"Ragadós baleset: több tonna csokoládé borult egy lengyel autópályára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek köszönhetően.","shortLead":"Egy ideje már a turisták által közkedvelt spanyol városban is kapható rózsafagyi, mégpedig egy helyi autóversenyzőnek...","id":"20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0981ddd-ed04-4ef7-aa85-1072bf1abbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5b732c-e622-4336-afcb-77a5afa29b98","keywords":null,"link":"/cegauto/20180508_magyar_fagyit_barcelona_forma_1_pilota_f1_gelarto_rosa_fagylalt","timestamp":"2018. május. 08. 08:21","title":"Tudta? Magyar fagyit árul Barcelonában a Forma–1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cffd031-b253-4e6e-bb8b-10b2497849e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul megnyitották a Kossuth teret a tüntetők előtt, egészen közel mehettek a házhoz.","shortLead":"Váratlanul megnyitották a Kossuth teret a tüntetők előtt, egészen közel mehettek a házhoz.","id":"20180508_A_Parlament_bejaratanal_skandaljak_a_tuntetok_hogy_Orban_geci","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cffd031-b253-4e6e-bb8b-10b2497849e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb4d41-9bc2-4f90-8669-355bbe3270ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Parlament_bejaratanal_skandaljak_a_tuntetok_hogy_Orban_geci","timestamp":"2018. május. 08. 10:33","title":"A Parlament bejáratánál skandálják a tüntetők, hogy \"Orbán geci!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a minisztériumok felsorolásáról.","id":"20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf45f578-da05-479d-b7c4-5eae6c97a380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624b9969-ade8-4ab8-919e-3c24b321ebd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orbant_csutortokon_valasztjak_miniszterelnoknek_delutan_beszedet_mond","timestamp":"2018. május. 08. 15:16","title":"Orbánt csütörtökön választják miniszterelnöknek, délután beszédet mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető tartózkodott egy utánfutóból felállított színpadnál.","shortLead":"Kedden reggel fél hétkor a készenléti rendőrség kiürítette a Kossuth teret, ahol hajnalban még pár tucat tüntető...","id":"20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e6696d7-dbea-46bc-aeb4-5adf012f1bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef5a5f7-1579-4cac-a29e-4dc335c30665","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Epp_most_uritik_ki_a_rendorok_a_Kossuth_teret__ELO","timestamp":"2018. május. 08. 06:32","title":"A rendőrség pár perc alatt kiürítette a Kossuth teret - élőzésünk a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]