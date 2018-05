Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","shortLead":"A nyomozási bíró szerint szabadulhat, ám az ügyészség fellebbezést nyújtott be – írja a Blikk.","id":"20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47f3a54b-6b8a-43b3-835c-00e051c8d69c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1414f05c-53e8-4d40-96f1-2b30be1bdc98","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_kiengedhetik_a_bortonbol_a_skalas_gyilkost","timestamp":"2018. május. 08. 19:25","title":"Napokon belül szabadulhat a börtönből a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","shortLead":"Ebből a típusból alig néhány száz darab készült, ráadásul ezek nagy része az elmúlt évtizedekben sajnos megsemmisült.","id":"20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d562a-9488-42a1-b4aa-55a813ec85ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903fab1-df3b-4daf-b4e3-2249bd04729e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_alfa_romeo_zagato_bertone_pininfarina_sportkocsi_oldtimer_auto_balatonfured_sportkocsi","timestamp":"2018. május. 09. 06:41","title":"Nagyon ritka Alfa Romeo Zagato sportkocsiban ültünk, és körbe is fotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","shortLead":"A \"performanszot\" nem vették figyelembe.","id":"20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41aed4e5-319a-4b75-8834-000c5d4d4650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ec1316-c2e7-4421-99ef-94c0b7ea2e54","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Hadhazy_nem_tett_eskut_az_MSZP_es_a_DK_hozzamormogott_valamit_a_szoveghez","timestamp":"2018. május. 08. 11:44","title":"Hadházy nem tett esküt, a DK hozzámormogott valamit a szöveghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról.","shortLead":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül...","id":"20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd794c25-a71f-4cf2-977e-e250262112d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","timestamp":"2018. május. 07. 20:20","title":"Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű történelemérettségi második részében az első ipari forradalomról, a KGST-országokról, háromszáz évvel ezelőtti etnikai változásokról és a nyilasuralomról is írhatnak esszét a diákok.","shortLead":"A középszintű történelemérettségi második részében az első ipari forradalomról, a KGST-országokról, háromszáz évvel...","id":"20180509_tortenelemerettsegi_esszefeladatai_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f62eaac-5666-49aa-bafc-96b0cee28964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50f1268-15bb-44f7-9c99-51ccf7f06fcf","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_tortenelemerettsegi_esszefeladatai_2018","timestamp":"2018. május. 09. 09:22","title":"Itt vannak a történelemérettségi esszéfeladatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e06ba8-278e-48d0-a33c-1274a32046b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert hatósági egyenruháktól elütő ruházatú, az amerikai magánhadseregek kelléktárában látott taktikai felszerelést viselő férfi vigyázta a köztársasági elnök épségét a keddi tüntetések idején – írja a Népszava. ","shortLead":"Az ismert hatósági egyenruháktól elütő ruházatú, az amerikai magánhadseregek kelléktárában látott taktikai felszerelést...","id":"20180509_adert_ovhatta_a_titokzatos_fegyveres_a_parlamentnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e06ba8-278e-48d0-a33c-1274a32046b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83955c88-edf6-49da-a12f-81d9395850fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_adert_ovhatta_a_titokzatos_fegyveres_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 09. 10:44","title":"Ádert óvhatta a titokzatos fegyveres a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","shortLead":"A Manchester United korábbi sikeredzője az agyvérzése után már felült és beszél is.","id":"20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24193f4-a38a-4ee2-a806-f6deee0b2b7c","keywords":null,"link":"/sport/20180508_Sir_Alex_Ferguson_felebredt_a_komabol","timestamp":"2018. május. 08. 14:21","title":"Sir Alex Ferguson felébredt a kómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]