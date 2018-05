Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6007035e-a71e-4b2a-a099-2794dd2d5013","c_author":"Tóth Ákos","category":"kultura","description":"Emléktáblát avattak kedden, az óbudai Fő tér 2. szám alatt a kerület néhai polgára, Megyesi Gusztáv tiszteletére. Az Élet és Irodalom munkatársát, a Népszabadság publicistáját a III. kerület fideszes polgármestere, Bús Balázs méltatta az ünnepségen. Beszédet mondott az ÉS nevében Csuhai István, majd felolvasta az alkalomhoz igazított nekrológját Tóth Ákos, a 168 Óra főszerkesztője. Az alábbiakban az ő megemlékezését közöljük.","shortLead":"Emléktáblát avattak kedden, az óbudai Fő tér 2. szám alatt a kerület néhai polgára, Megyesi Gusztáv tiszteletére...","id":"20180508_Toth_Akos_Megyesi_Gusztavval_halt_itt_egy_kicsit_minden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6007035e-a71e-4b2a-a099-2794dd2d5013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e374a58-c048-436e-86d5-d82d3e24eb85","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Toth_Akos_Megyesi_Gusztavval_halt_itt_egy_kicsit_minden","timestamp":"2018. május. 08. 13:30","title":"„Megyesi Gusztávval halt itt egy kicsit minden”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","shortLead":"Az áldozat az egyik nemzeti park vadőrének hároméves kisfia. Az állat a házuk ajtajában támadta meg a gyermeket. \r

","id":"20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccd84fe2-9f27-416f-af4e-f1450e7df9a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d19939a-3ce6-4419-b6db-66037c223daa","keywords":null,"link":"/vilag/20180507_Leopard_tepett_szet_egy_kisgyereket_Ugandaban","timestamp":"2018. május. 07. 14:31","title":"Leopárd tépett szét egy kisgyereket Ugandában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felújítás közben bukkantak rá.","shortLead":"Felújítás közben bukkantak rá.","id":"20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8735d8-46d5-492b-b2ed-801127602505","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Masodik_vilaghaborus_tomegsirt_talaltak_a_Nemzeti_Muzeum_kertjeben","timestamp":"2018. május. 08. 11:42","title":"Második világháborús tömegsírt találtak a Nemzeti Múzeum kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012fb41f-01e5-4ec3-aabd-d3437aaa1c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d5626f-ea8d-468b-8aab-7491f5fddb77","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_tobbi_kepviselo_bujkalt_Lazarral_meg_fotozkodni_is_lehetett","timestamp":"2018. május. 08. 15:04","title":"Sok fideszes képviselő bujkált, Lázárral még fotózkodni is lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De most még el kell költeni a kártyákon lévő, fel nem használt összeget, amely közel négymilliárd forintra rúg. ","shortLead":"De most még el kell költeni a kártyákon lévő, fel nem használt összeget, amely közel négymilliárd forintra rúg. ","id":"20180507_Jovore_mar_nem_veszhet_el_a_SZEPkartyan_rekedt_penz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c07cc855-c25f-4a61-a7fd-cb831966026f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b67b27a-c479-412a-ae39-310105b03097","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Jovore_mar_nem_veszhet_el_a_SZEPkartyan_rekedt_penz","timestamp":"2018. május. 07. 21:52","title":"Jövőre már nem veszhet el a SZÉP-kártyán rekedt pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút készített vele a korrupcióellenes harc állásáról. Románia leghatalmasabb embere, a kormánypárt vezére ugyanis meg akarja buktatni a népszerű ügyésznőt, aki viszont őt akarja levadászni még mielőtt mandátuma jövőre lejár. ","shortLead":"A 44 éves Laura Codruta-Kövesit testőrök kísérik hazáig Bukarestben, ahol a New York-i Bloomberg portál interjút...","id":"20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14fdc3-d08e-4128-9094-1b4ec772971d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Romania_leghatalmasabb_emberenek_levadaszasara_keszul_a_korrupcio_ellen_kuzdo_fougyeszno","timestamp":"2018. május. 07. 13:46","title":"Románia leghatalmasabb emberének levadászására készül a korrupció ellen küzdő főügyésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","shortLead":"A lagymatagabb tüntetésnek a hirtelen lecsapó vihar vetett véget.","id":"20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ada02a2e-9d43-4fa8-a5b6-f1f9b0337f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188eeee9-73c3-4272-928b-f2efb115f733","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Omlo_esoben_menekulnek_a_tuntetok","timestamp":"2018. május. 08. 19:22","title":"Ömlő esőben menekülnek a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55df1377-6b35-44e3-a020-cad663a1ff4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hosszú sorban állást nem hagyta szó nélkül.","shortLead":"A hosszú sorban állást nem hagyta szó nélkül.","id":"20180508_Ader_bocsanatot_kert_a_valasztason_tortentek_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55df1377-6b35-44e3-a020-cad663a1ff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbed3c1-c626-493c-bace-091807552b72","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Ader_bocsanatot_kert_a_valasztason_tortentek_miatt","timestamp":"2018. május. 08. 12:58","title":"Áder bocsánatot kért a választáson történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]