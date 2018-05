Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már most leleplezte az érkező telefont.","shortLead":"Kevesebb mint két hét maradt hátra a OnePlus legújabb csúcsmobiljának, a OnePlus 6-nak a bemutatójáig, de valaki már...","id":"20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30aeff4a-b1b8-46d1-9a25-7238447a6afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb272b2a-c617-42f9-b93f-5728ea9d8cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_oneplus_6_kiszivargott_foto_androidos_csucsmobil","timestamp":"2018. május. 07. 11:03","title":"Kiszivárgott fotókon bukott le a OnePlus 6, ami a legtöbb androidos csúcstelefont verheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","shortLead":"A Newcastle-i Egyetem kutatói 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán.","id":"20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517b719b-29d4-445d-8374-776ca5815d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dca165-bb89-4d69-b03b-3cdd494bfd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_nyomtatott_napelem_napenergia_paul_dastoor","timestamp":"2018. május. 07. 09:03","title":"Ez tényleg forradalmi: 30x olcsóbb napelem készült, már felszerelték az első házra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert a másik két indulót kizárták. 