Csányi Sándor lett az első a Napi.hu 100 leggazdagabb magyarról szóló listáján, de ha egy kicsit később zárják az adatfelvételt, Mészáros Lőrinc is oda kerülhetett volna az első helyre.

A leggyorsabban Mészáros vagyona nőtt, egyetlen év alatt 160 milliárd forinttal.

A gazdagok még gazdagabbak lettek: a top 50-ben csak Simicska Lajos és Spéder Zoltán vagyona nem nőtt.

Első alkalommal szerepel a listán Schmidt Mária és családja.

A legbefolyásosabb magyarok listáját Orbán Viktor vezeti, de a miniszterelnök felesége és a lányuk is bekerült a legfontosabb szereplők közé. Soros Györgyöt a 16. legbefolyásosabbnak választották.

A lapzárta időpontján múlhatott, hogy Csányi Sándor maradt az első helyezett a Napi.hu listáján, amelyben a 100 leggazdagabb magyart gyűjtötték össze. Akkor ugyanis, amikor összegyűjtötték az adatokat, Mészáros Lőrinc még nem jelentette be, hogy a Konzum PE Magántőkealap teljes egészében az ő, valamint a felesége tulajdonában van, így ekkor még csak a második leggazdagabbnak számított.

Itt még Csányi volt a leggazdagabb

Vagyis ahogy 2011 óta mindig, ezúttal is Csányi Sándor lett a leggazdagabb magyar a Napi.hu kiadványában. Az OTP vezérigazgatójának vagyonát tavaly még csak 260 milliárd forintra becsülték, idén már 320 milliárdja van. Ráadásul folyamatosan nő az összeg, utoljára hat éve volt olyan, hogy csökkent volna a Csányi-vagyon. © Túry Gergely

A kiadvány azt is kiemeli: az OTP Bank tavaly 281 milliárd forinttal fennállásának legnagyobb éves profitját érte el. A bankszférában keresett pénz legnagyobb részét Csányi az agráriumba fekteti, de az ingatlanbefektetései is jelentősek. Az egyetlen terület, ahol kudarcot vallott, a magyar foci felvirágoztatása: hiába ígért még 2011-ben friss MLSZ-elnökként növekvő nézőszámokat és évente két magyar csapatot a nemzetközi kupákban, ez még mindig távoli álom.

Mészáros Lőrinc vagyonát a kiadvány 280 milliárd forintra becsüli. A leköszönő felcsúti polgármester így egy év alatt szerzett 160 milliárd forintot. Ő először 2014-ben került a száz leggazdagabb magyar közé, de akkor még csak 7,7 milliárd forinttal szerénykedett a lista hátsó részén – azóta viszont már nincs, ami megállítsa a vagyona gyarapodását. Ráadásul a 280 milliárd forint a Konzum nélkül jött ki, és csak ez nagyjából 65 milliárd forinttal gazdagíthatja. Sőt, a számításba nem került be az MKB Bank eredménye sem, mert azt még nem közölték. De nehezíti a becslést az is, hogy Mészáros a legtöbb érdekeltségét bonyolult céghálón keresztül birtokolja, igaz, ezek egy része valószínűleg előbb-utóbb be fog kerülni valamelyik tőzsdei cégbe.

© MTI / Szigetváry Zsolt

A lista harmadik helyére Demján Sándor örökösei kerültek: a márciusban elhunyt üzletember a becslés szerint 260 milliárd forintos vagyont hagyott hátra. Az elmúlt egy évben nagyjából százmilliárd forinttal növelte a vagyonát, nagyrészt az ingatlanpiac szárnyalásának köszönhetően. Demján vagyona egyébként tíz éve, a világgazdasági válság előtt még 300 milliárd forint volt – Csányi Sándor mostani gazdagodásával most először történt meg, hogy valaki ezt túlszárnyalta volna.

© Gránit Bank

Ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön, 100 milliárd forintra van szüksége. Kétszázmilliárd forintnál több pénze a három leggazdagabbon kívül az online erotikus szolgáltatásokból meggazdagodott Gattyán Györgynek, valamint a Nitrogénműveket tulajdonló Bige Lászlónak van. Ahhoz, hogy valaki felkerüljön a százas listára, 8,2 milliárd forintra van szükség, azaz egy lottónyeremény már nem elég.

A tíz leggazdagabb magyar Csányi Sándor – 320 milliárd

Mészáros Lőrinc – 280 milliárd

Demján Sándor örökösei – 260 milliárd

Gattyán György – 240 milliárd

Bige László – 220 milliárd

Széles Gábor – 142 milliárd

Veres Tibor – 130 milliárd

Felcsuti Zsolt – 122 milliárd

Kasza Lajos – 108 milliárd

Rákosi Tamás – 100 milliárd

Simicska bukott, de nem elviselhetetlenül nagyot

Simicska Lajos az elmúlt két évben hatmilliárd forintot vesztett el, de még így is gazdagabb Andy Vajnánál. Pedig a Közgép állami megrendelések nélkül már csak vegetál, a médiavállalkozások akkora veszteségeket szenvedtek, hogy a Magyar Nemzetet már be is kellett zárni, és a közterületi reklámmal foglalkozó Simicska-cégek sem kapnak már állami megrendeléseket. A Fidesz egykori gazdasági igazgatójának így is 77 milliárd forint maradt a vagyona, amivel a 13. leggazdagabb magyar. Egyetlen helyezéssel előzi meg Andy Vajnát: a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak most 69 milliárd forintja van.

© Túry Gergely

A leggazdagabbak tavaly még gazdagabbak lettek

A top 50-ből Simicska Lajos az egyetlen, akinek csökkent a vagyona egy év alatt. A lista első felében rajta kívül egyetlen ember volt, akinek nem nőtt, csak stagnált a becsült vagyona: a szintén Orbán Viktor kegyeit elvesztő Spéder Zoltán.

Az év abszolút győztese Mészáros Lőrinc, akinek több pénzzel gyarapodott a vagyona, mint amennyi a hatodik leggazdagabb magyarnak van, de nem csak ő zárta óriási pluszban az előző évet. Gattyán György felnőtt tartalmat kínáló portálja több tízmillió dolláros nyereséget termel, így ő egy év alatt 60 milliárddal gazdagodott.

Óriásit gazdagodott Szemerey Tamás, Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére is. Tavaly jelentették be, hogy az MKB Bank résztulajdonosa lett, de ő vezeti az NHB Növekedési Hitel Bankot és testvérével megvette a pécsi sörgyárat is, a vagyona pedig a két és félszeresére, 47 milliárd forintra nőtt. De a Főtaxit, a BÁV Zrt.-t és több ingatlanos céget is birtokló Nagy Elek is majdnem megduplázta a vagyonát egy év alatt, így most már a 21. leggazdagabb.

A nagy újonc: Schmidt Mária és családja

A top 100-ban mindössze négy olyan név található, aki soha nem volt még a leggazdagabbak között. A leggazdagabb közülük a rögtön a 26. helyen nyitó Jellinek Dániel ingatlanbefektető, a legismertebb újonc viszont Schmidt Mária és családja. A családi cég 90 százalékos tulajdonos a Budapesti Ingatlan Nyrt.-ben, így a becsült vagyonuk 38 milliárd forint. © Fülöp Máté

Orbán felesége és lánya is a legbefolyásosabbak közé került

A leggazdagabbak mellett elkészült a legbefolyásosabb magyarok listája is. Abban semmi meglepetés nincs, hogy a legbefolyásosabb magyar, ahogy évek óta mindig, úgy ezúttal is Orbán Viktor lett, és a miniszterelnök mögött Csányi Sándor második helye is bebetonozottnak mondható. Újdonság viszont, hogy Mészáros Lőrinc már a harmadik ezen a listán, míg az eddig a dobogó legalsó fokán álló Lázár János a kilencedik helyre esett vissza. A top 10-ben rajtuk kívül Matolcsy György, Andy Vajna, Habony Árpád, Garancsi István, Rogán Antal, valamint Pintér Sándor szerepel.

© Facebook / Orbán Viktor

Egyre nagyobb a miniszterelnök családjának befolyása is. Lévai Anikó, Orbán felesége és lányuk, Orbán Ráhel is felkerült a listára idén először, rögtön a 18., illetve a 21. helyen. Náluk előkelőbb helyre az újonnan oda kerültek közül csak egyvalaki jutott: a 16. legbefolyásosabb magyarnak választott Soros György.