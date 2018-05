Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","shortLead":"Az amerikai napilapnak nincs jó véleménye Orbánról. ","id":"20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce61a7a-c2e5-4187-9f1b-4675fa8b84a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_WSJ_Orban_Magyarorszaga_jelenti_az_unio_elott_allo_egyik_legfobb_kihivast","timestamp":"2018. május. 09. 14:53","title":"WSJ: Orbán Magyarországa jelenti az EU előtt álló egyik legfőbb kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház tulajdonosainak vitájában. A húszmilliárdos vagyontömegen osztozni kell.","shortLead":"Mészáros Lőrinc bizalmasának közbelépésével születhetett csak egyezség a kecskeméti Malom és hat Skála-üzletház...","id":"20180510_Aki_egyuttmukodik_Meszarosekkal_azt_elni_hagyjak__tizmilliardos_egyezszeg_szuletett_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab104338-911b-4a0e-838d-1ae0e1e47bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69039a26-3990-4728-89ab-2938c10bca2d","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Aki_egyuttmukodik_Meszarosekkal_azt_elni_hagyjak__tizmilliardos_egyezszeg_szuletett_meg","timestamp":"2018. május. 10. 14:11","title":"\"Aki együttműködik Mészárosékkal, azt élni hagyják\" – tízmilliárdos egyezség született meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ef00fb-897d-470d-b4a5-fb99a603ed08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alig egyperces klip épp azt a pillanatot vezeti fel, amikor először találkozott egymással a Csillagok háborúja univerzumának két nagyon fontos karaktere.","shortLead":"Az alig egyperces klip épp azt a pillanatot vezeti fel, amikor először találkozott egymással a Csillagok háborúja...","id":"20180509_Itt_az_uj_Soloelozetes_amibol_kiderul_hogyan_talalkozott_Han_es_Lando__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ef00fb-897d-470d-b4a5-fb99a603ed08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac7d6d0e-cdb3-439c-acc5-d3b62dc93830","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Itt_az_uj_Soloelozetes_amibol_kiderul_hogyan_talalkozott_Han_es_Lando__video","timestamp":"2018. május. 09. 19:10","title":"Itt az új Solo-előzetes, amiből kiderül, hogyan találkozott Han és Lando – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár által kidolgozott esszék.","shortLead":"A hivatalos megoldókulcsot csak csütörtökön hozzák majd nyilvánosságra, de az Eduline-on már olvashatók a szaktanár...","id":"20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9653dcea-fc20-4043-b313-c5ae25ece659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b5dbe2-8f35-4817-9000-1ffc308081c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_tortenelemerettsegi_igy_kellett_volna_megirni_az_esszeket","timestamp":"2018. május. 09. 14:24","title":"Történelemérettségi: így kellett (volna) megírni az esszéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24313d8e-e412-49ea-972f-738f73b06ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung új, Pro Endurance nevű memóriakártya-sorozatának tagjai a vállalat ígérete szerint több értelemben is bírják a strapát.","shortLead":"A Samsung új, Pro Endurance nevű memóriakártya-sorozatának tagjai a vállalat ígérete szerint több értelemben is bírják...","id":"20180510_samsung_pro_endurance_microsd_memoriakartya_ara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24313d8e-e412-49ea-972f-738f73b06ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b3069b-22c0-4634-95b5-fdec301f75c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_samsung_pro_endurance_microsd_memoriakartya_ara","timestamp":"2018. május. 10. 11:03","title":"43 800 órányi terhelést bír el a Samsung új memóriakártyájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","shortLead":"Bármennyire is csorbult a jogállamiság Magyarországon, Orbán Viktor megkerülhetetlen lesz a brüsszeli pénzosztáskor.","id":"20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d6b9f2-e514-4cbe-9507-23346cf44d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c5fe53-dd24-4e0f-96f1-e2111ae2d9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Ures_bloff_hogy_Orbant_meg_lehet_szorongatni_az_EUpenzek_megvonasaval","timestamp":"2018. május. 09. 11:54","title":"Üres blöff, hogy Orbánt meg lehet szorongatni az EU-pénzek megvonásával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone felvásárolja a UPC tulajdonosát.","shortLead":"Nemzetközi szinten kap nagy riválist a Deutsche Telekom, de a magyar piacon is változásokat hozhat, hogy a Vodafone...","id":"20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55caef96-30ae-4bff-9443-ced6fd638317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1cc938-1e5b-4469-8fdf-36658a601960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Mire_szamithatnak_az_ugyfelek_es_a_dolgozok_miutan_a_Vodafone_felvasarolta_a_magyar_UPCt","timestamp":"2018. május. 09. 14:35","title":"Mire számíthatnak az ügyfelek és a dolgozók, miután a Vodafone felvásárolta a magyar UPC-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]