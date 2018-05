Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","shortLead":"Csak akkor indul ismét, ha marad a közvetlen választás. ","id":"20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54e6244e-b8ee-446c-9c63-59268809f6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad9b7df-c9bf-4e9f-bced-38f86f745b01","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nem_biztos_hogy_Tarlos_ujra_elindul_a_fopolgarmestersegert","timestamp":"2018. május. 10. 13:31","title":"Nem biztos, hogy Tarlós újra elindul a főpolgármesterségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak azon, hogy kirakják Magyarországot az Egyesült Államok vízummentességi programjából.","shortLead":"Komoly problémákat lát az amerikai kormány a magyar útlevélkiadási rendszerben történt csalások miatt, elgondolkodtak...","id":"20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ab16ac-8bd4-4978-92a8-c8ccf6a20f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bc5dde-69c7-4ace-8933-f651c3bfbbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Amerikabol_fenyegetik_az_Orbankormanyt_megszuntethetik_a_vizummentesseget","timestamp":"2018. május. 10. 11:29","title":"Amerikából fenyegetik az Orbán-kormányt, megszüntethetik a vízummentességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","shortLead":"A magánkiadók az állami tankönyvek teljes hatalomátvételétől tartanak. ","id":"20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50a12753-3a03-4659-9210-f3460a24a1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b24732-3525-417b-91a4-99320b520226","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Nagy_valtozas_varhato_az_iskolakban_csak_az_allami_tankonyv_maradhat","timestamp":"2018. május. 10. 11:10","title":"Nagy változás várható az iskolákban: csak az állami tankönyv maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","shortLead":"Hatalmas vihar volt Budapesten, amely hirtelen csapott le. Helyenként mogyoró, dió nagyságú jég is esett. ","id":"20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aff2ce76-553f-4b86-b020-ec09694d5606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fa401d-7540-4396-abfc-9e25db2c1a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Villam_csapott_egy_faba_a_Margit_hidnal__video","timestamp":"2018. május. 08. 21:40","title":"Villám csapott egy fába a Margit hídnál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","shortLead":"Május 11-én nyit a Lupa-tó.","id":"20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6c704c-7c64-4482-aa18-d04b8950a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d81d1-b6d1-4db0-8281-a062d60f4d9a","keywords":null,"link":"/elet/20180509_Penteken_nyit_Budapest_tengerpartja","timestamp":"2018. május. 09. 14:54","title":"Pénteken nyit Budapest tengerpartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat várni az új iPhone-ok feltöltésére.","shortLead":"Bár a tavalyi iPhone-ok is támogatták a gyorstöltést, az Apple az idén alapból biztosítaná azt, hogy ne kelljen sokat...","id":"20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0939d84-a6ff-4632-ac6a-ece708406fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6853207b-dbce-4690-8cee-7253e7ff8d95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_valtozasok_az_idei_iphoneok_toltesi_rendszereben","timestamp":"2018. május. 08. 19:00","title":"Ezért a jellemzőért is érdemes megvárni az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","shortLead":"Az igen komoly Ferrari-gyűjtőként ismert Josh Cartu ezúttal egyszerre két autóját töltötte meg üzemanyaggal.","id":"20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7b54133-5aca-4162-8c2e-c762268403ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00f6c6d-9deb-4791-a678-5a65584401bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_a_nap_fotoja_budapesti_milliardos_szuperauto_josh_cartu_ferrari_laferrari_rollsroyce_phantom_benzin","timestamp":"2018. május. 09. 11:21","title":"A nap fotója: a budapesti milliárdos még áremelés előtt megtankolta két szuperautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A legtöbb pénzt az ATV és az Echo Tv kapta, hogy az Erzsébet-utalványokat reklámozzák.","shortLead":"A legtöbb pénzt az ATV és az Echo Tv kapta, hogy az Erzsébet-utalványokat reklámozzák.","id":"20180510_Hatmilliard_forintert_hirdettek_az_Erzsebetutalvanyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5393f7ec-b144-4791-a149-1f527b2a7d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e116f-4481-49fd-9a77-d41acf2f20cd","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Hatmilliard_forintert_hirdettek_az_Erzsebetutalvanyokat","timestamp":"2018. május. 10. 10:33","title":"Hatmilliárd forintért hirdették az Erzsébet-utalványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]