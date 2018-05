Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","shortLead":"A kampány végeztével egészen máshogy látszik minden.","id":"20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3289ff03-6ca7-4a09-8171-e42b61a1555b","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mar_nem_Soros_ugynoke_Szel_Bernadett","timestamp":"2018. május. 08. 15:27","title":"Már nem Soros ügynöke Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7538da-cb5d-4de7-b148-537c6dc1a505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180508_On_szerint_milyen_beszelgetes_zajlott_le_Orban_Viktor_es_Lazar_Janos_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca7538da-cb5d-4de7-b148-537c6dc1a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e57d3cd-2267-495d-a2ed-497487e842c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_On_szerint_milyen_beszelgetes_zajlott_le_Orban_Viktor_es_Lazar_Janos_kozott","timestamp":"2018. május. 08. 16:57","title":"Ön szerint milyen beszélgetés zajlott le Orbán Viktor és Lázár János között?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek jeleként értelmezi a dél-atlanti anomáliát. ","shortLead":"Egy földtörténeti elemzés szerint nem várható a Föld mágneses pólusváltása annak ellenére, hogy számos kutató ennek...","id":"20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e9354c-5eb4-4943-87da-612699fec11b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_del_atlanti_anomalia_fold_magneses_mezeje_polusvaltas","timestamp":"2018. május. 09. 20:03","title":"Lenne itt egy igen jó hír: a tudósok szerint megússzuk a Föld mágneses pólusváltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint lett az államháztartási hiány.","shortLead":"A kormány megígérte, hogy nem lesz választási osztogatás, ehhez képest január és április között 1081 milliárd forint...","id":"20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec63d2e-1230-4c6a-9a57-a6932b122acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d594980d-95ee-4dfc-b692-3281e6a76e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Mar_most_1000_milliard_forint_folott_van_az_idei_hiany","timestamp":"2018. május. 08. 11:37","title":"Már most 1000 milliárd forint fölött van az idei hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","shortLead":"Eric Schneiderman lemondott, miután lemondásra szólították fel. ","id":"20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31299531-652e-4297-a4c9-b1e600a5f39f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84c87e-9c80-429d-b061-75e6d1ab7a77","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Olyan_durva_volt_szex_kozben_New_York_fougyesze_hogy_a_partnerei_orvosi_ellatasra_szorultak","timestamp":"2018. május. 08. 12:38","title":"Olyan durva volt szex közben New York főügyésze, hogy a partnerei orvosi ellátásra szorultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","shortLead":"Orbán Viktor is igennel szavazott Tordai Bence megválasztására.","id":"20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a44cd507-53f9-444a-9981-43e01d3ed129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad8f9c-6198-4e9b-b8dd-c124b3158360","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Orszaggyulesi_jegyzo_lett_az_orokre_kitiltott_Tordai_Bence","timestamp":"2018. május. 08. 13:58","title":"Országgyűlési jegyző lett az „örökre” kitiltott Tordai Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már most letölthető.","shortLead":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már...","id":"20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae47ecc-72f7-4d47-9c4d-69e8812aa41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","timestamp":"2018. május. 08. 22:03","title":"11 telefon, amelyre már most letöltheti az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles a cég.","shortLead":"Az Adózóna összegyűjtötte, milyen tevékenységeknél nincsen számlakibocsátási kötelezettség, és mikor pénztárgépköteles...","id":"20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383be0be-5a54-46d8-aa45-2528db4b1072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb3813c-c1a0-4b60-8fa4-0049c90ab4eb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180508_Mikor_lehet_meguszni_a_szamlaadast","timestamp":"2018. május. 08. 11:59","title":"Mikor lehet megúszni a számlaadást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]