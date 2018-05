Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","shortLead":"Mark Williamsen most már nem csak a győzelmet, hanem a könnyelmű ígéreteket is számon lehet kérni.","id":"20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8edffc0-2c3e-4d17-817e-f125f6d873d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9e979f-f2ed-430e-8179-2b784e1f6a61","keywords":null,"link":"/elet/20180508_Meztelenul_tartott_sajtotajekoztatot_a_vilagbajnok_mert_megigerte","timestamp":"2018. május. 08. 08:23","title":"Meztelenül tartott sajtótájékoztatót a világbajnok, mert megígérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához ért.","shortLead":"Nem, nem olvasta félre: Magyarország legtöbbet publikált szerzője több mint 40 éves pályafutásának újabb rekordjához...","id":"20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec9f3c5-5266-4f81-866f-8072f2f9e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bcd048-de0c-46ff-98bc-4ebe49625397","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Megjelent_Nemere_Istvan_hetszazadik__konyve","timestamp":"2018. május. 08. 16:48","title":"Megjelent Nemere István hétszázadik (!) könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c89b8-4e4a-4a34-8623-3bd17dcaddfe","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Az iráni atomprogram felmondásával lehetetlen helyzet elé kerülhet Európa. Ha enged Trump vad-nyugati politikájának, sosem veszik komolyan, ha viszont megpróbálja menteni a nehezen megkötött paktumot, a nyílt szakítást kockáztatja az euroatlanti szövetségben. Nem látszanak a jó opciók, csak a veszélyek, és ettől Magyarország sem fogja tudni távol tartani magát.","shortLead":"Az iráni atomprogram felmondásával lehetetlen helyzet elé kerülhet Európa. Ha enged Trump vad-nyugati politikájának...","id":"20180509_Washington_Brusszel_Budapest_Teheran","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459c89b8-4e4a-4a34-8623-3bd17dcaddfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc85859-89c9-452b-8d26-32c296742da8","keywords":null,"link":"/vilag/20180509_Washington_Brusszel_Budapest_Teheran","timestamp":"2018. május. 09. 15:51","title":"Állítsuk meg Washingtont? Felfordulhat a világ, ahogy azt Budapestről ismerjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már most letölthető.","shortLead":"Kiadta a Google az Android P néven emlegetett új oprendszerének béta változatát. A frissítés 11 készüléktípusra már...","id":"20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469652c9-5575-41cb-9168-467dbb1f6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae47ecc-72f7-4d47-9c4d-69e8812aa41c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_uj_android_p_public_beta_letoltes_project_treble_szoftverfrissites","timestamp":"2018. május. 08. 22:03","title":"11 telefon, amelyre már most letöltheti az új Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e06ba8-278e-48d0-a33c-1274a32046b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert hatósági egyenruháktól elütő ruházatú, az amerikai magánhadseregek kelléktárában látott taktikai felszerelést viselő férfi vigyázta a köztársasági elnök épségét a keddi tüntetések idején – írja a Népszava. ","shortLead":"Az ismert hatósági egyenruháktól elütő ruházatú, az amerikai magánhadseregek kelléktárában látott taktikai felszerelést...","id":"20180509_adert_ovhatta_a_titokzatos_fegyveres_a_parlamentnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e06ba8-278e-48d0-a33c-1274a32046b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83955c88-edf6-49da-a12f-81d9395850fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_adert_ovhatta_a_titokzatos_fegyveres_a_parlamentnel","timestamp":"2018. május. 09. 10:44","title":"Ádert óvhatta a titokzatos fegyveres a Parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","shortLead":"Áll a balhé Székesfehérváron a FEZEN fellépői miatt.","id":"20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2ed7ac-dcf3-4eae-9714-a5e3e7be9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a841f3d3-862e-4d74-a827-5daf04cc8e06","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Kiakadtak_a_rockerek_DJ_Bobo_miatt","timestamp":"2018. május. 09. 08:48","title":"Kiakadtak a rockerek DJ Bobo miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden eddiginél gyorsabb tempóban öregszik el Európa.","shortLead":"Minden eddiginél gyorsabb tempóban öregszik el Európa.","id":"20180508_Soha_nem_kellett_meg_ennyire_sok_nyugdijast_eltartani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4da4368-aa30-42e4-b687-d1bd6f32c24d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Soha_nem_kellett_meg_ennyire_sok_nyugdijast_eltartani","timestamp":"2018. május. 08. 17:09","title":"Soha nem jutott még ilyen sok nyugdíjas ennyi aktív korúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","shortLead":"Ördögi kör a tanárok és a diákok között. ","id":"20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f78c7bfd-2e3a-45f2-87cb-41eba743613e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759b7920-31d8-4501-94e5-56e28d2df53e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180508_Az_iskolai_stressz_ragalyos","timestamp":"2018. május. 08. 12:15","title":"Az iskolai stressz ragályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]