[{"available":true,"c_guid":"d13158e6-6064-4c3c-b505-0d9dbce0760f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Zuhant a peso dollárhoz viszonyított árfolyama, óriásit emeltek az alapkamaton, elszaladhat az infláció Argentínában.","id":"20180508_ujra_bajban_van_argentina_bekopogtatott_az_IMFimfhez","timestamp":"2018. május. 08. 21:22","title":"Újra bajban van Argentína, bekopogtatott az IMF-hez"},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A müncheni biztonságpolitikai konferencia vezetője szerint az iráni atomalku felmondásával Trump valószínűleg eddig a legsúlyosabb következményeket okozó hibáját követte el.","id":"20180509_Nemet_szakerto_Trump_mostani_lepese_a_vilagbeke_rovasara_megy","timestamp":"2018. május. 09. 18:23","title":"Német szakértő: Trump mostani lépése a világbéke rovására megy"},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon útfelújítások zajlanak, ez okozza a fennakadást. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart. A sor Herceghalomtól Tatabányáig tart.","id":"20180510_30_kilometeres_dugo_az_m1esen","timestamp":"2018. május. 10. 10:58","title":"Irdatlan dugó: 30 kilométeren állt be az M1-es"},{"available":true,"c_guid":"9b79a93a-0db0-4aa5-9e2a-19de027f4db8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fákat vágtak ki, majd a helyükön betont őröltek, kevertek, illetve rengeteg bontási hulladékot tároltak a vasútfelújítás idején. A parkot és környékét azóta sem hozták rendbe. A polgármester közölte, hogy szerinte a Népszava újságírója nem tudni pártatlan cikket írni az ügyről, így nem válaszolt a kérdéseire.","id":"20180509_nepszava_meszaros_lorincet_hibaztatjak_a_balatonszemesi_park_tonkreteteleert","timestamp":"2018. május. 09. 06:08","title":"Népszava: Mészáros Lőrincet hibáztatják a balatonszemesi park tönkretételéért"},{"available":true,"c_guid":"54b29f71-d7b8-49df-92b5-02658a1fdc1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világgazdasági válság, pénzpiac, EU – ilyen feladatokat is kaptak a diákok az idei emelt szintű történelemérettségin. ","shortLead":"A világgazdasági válság, pénzpiac, EU – ilyen feladatokat is kaptak a diákok az idei emelt szintű történelemérettségin. ","id":"20180509_Az_Europai_Uniorol_is_kerdeztek_a_diakokat_az_emelt_torierettsegin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b29f71-d7b8-49df-92b5-02658a1fdc1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4cc7c1-e777-464e-8bb6-d6d9f8730dc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Az_Europai_Uniorol_is_kerdeztek_a_diakokat_az_emelt_torierettsegin","timestamp":"2018. május. 09. 15:27","title":"Az Európai Unióról is kérdezték a diákokat az emelt töriérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","shortLead":"Az utolsó állomásokat 2023 végéig akadálymentesítik.","id":"20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9490d11b-596f-4f6e-9f33-ed8003aaea84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7636f62f-45fb-4d36-85c9-b895323ea020","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Alairtak_a_megallapodast_18_metroallomast_tesznek_akadalymentesse","timestamp":"2018. május. 10. 12:29","title":"Aláírták a megállapodást, 18 metróállomást tesznek akadálymentessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","shortLead":"A NER oligarchái örülhetnek annak, amit hallottak a Parlamentben.","id":"20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44b819ad-cd37-4e73-8db7-fe9e67693e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d0f5c4-ef09-4c84-b072-609957114ca5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Osszeszamoltuk_hany_milliard_tulajdonosa_hallgatta_Orban_Viktor_beszedet","timestamp":"2018. május. 10. 16:19","title":"Összeszámoltuk, hány milliárd tulajdonosa hallgatta Orbán Viktor beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs kegyelem, nincs mese.","shortLead":"Nem szép a legyőzött ellenfelet rugdosni, a kormánymédia mégis ezt teszi, ami megmutatja, hogy nincs menekvés, nincs...","id":"20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fddb740-25f2-4ab6-a696-f549dc8929d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f138c8-3f3b-415e-b338-961a49940580","keywords":null,"link":"/velemeny/20180509_TGM_Schilling_Arpad_es_a_gyoztesek","timestamp":"2018. május. 09. 14:00","title":"TGM: Schilling Árpád és a győztesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]