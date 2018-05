Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd, \"az uralkodót elkergetik\" – ezek az ellenzéki pártok legerősebb mondatai az Orbán beszédre. A miniszterelnök szavaira az ülésteremben nem tudtak reagálni.","shortLead":"Orbán olyan, mint Gyurcsány; \"minek a top5-jében leszünk, a V4-eknek?!\"; mindegy, mit mond, a lényeg, mit tesz majd...","id":"20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb9750a-1288-42b8-adfa-16b571b266c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3718257d-5dfc-49bc-9190-104a97b52f54","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_orban_ellenzek_parlament_reagalas","timestamp":"2018. május. 10. 17:41","title":"Ezt nem tudta Orbán szemébe mondani az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","shortLead":"Itt azért nem kell az érettségi minden feldatát megoldani. ","id":"20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a1bf0e-f8c0-403a-9af2-20872571a55f","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Kiprobalna_magat_a_nemeterettsegin_Itt_az_alkalom","timestamp":"2018. május. 11. 12:58","title":"Kipróbálná magát a németérettségin? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos módszere már a beírt szavak első kezdőbetűiből kitalálja nem csak az utána következő szavakat, hanem akár hosszabb mondatrészeket is. Így pedig nem kevés idő lesz megspórolható levélíráskor.","shortLead":"A Google az idei I/O-konferencián bemutatott egyik érdekes újítása a Gmail-használóknak kedvez: a cég gépi tanulásos...","id":"20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dfc453d-c773-44a6-bd23-c563840b54e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_google_ai_gmail_mesterseges_intelligencia_google_io_2018_konferencia","timestamp":"2018. május. 10. 09:03","title":"Úgy felokosítják a Gmailt, hogy harmadannyi idő lesz megírni ugyanazt az e-mailt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","shortLead":"A kolumbiai elnök szerint a két ország politikája nagyban hasonlít egymáshoz – ezzel sokan egyetértenek.\r

\r

","id":"20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc799af-dd09-42da-8e20-9b6b6cdcaea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480e31a0-8f88-4129-8675-69e912dd95b1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Orban_tavlatai_mar_Kolumbiat_masolna","timestamp":"2018. május. 11. 12:29","title":"Orbán távlatai: már Kolumbiát másolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül kirobbant a zaklatási botrány. ","shortLead":"Georgina Chapman, Harvey Weinstein válófélben lévő felesége először adott interjút azóta, hogy a filmmogul körül...","id":"20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f05538-90ce-40c7-a4b6-216b5871bde0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26946b30-14cc-4b57-a8dc-33ac824f49a3","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megalazott_voltam_es_osszetort__vegre_megszolalt_Harvey_Weinstein_felesege","timestamp":"2018. május. 11. 12:24","title":"\"Megalázott voltam és összetört\" – végre megszólalt Harvey Weinstein felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]