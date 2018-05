Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","shortLead":"Az AMG Speedway is mutatja, egyre fontosabb szerepet szánnak a Mercedesnél a sportautórészlegnek.","id":"20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9add0369-3055-4806-b593-40543628b20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739657a1-006c-4bb9-9eb1-cc75453616fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180509_Sajat_versenypalyat_vett_maganak_a_Mercedes_AMG","timestamp":"2018. május. 09. 15:42","title":"Saját versenypályát vett magának a Mercedes AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szúrta ki az alakuló ülés alatt a karzaton ülő Zaid Naffát, aki elbukott...","id":"20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc6fe397-2682-4cd0-915e-b31d2217f53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e70751-91ea-463c-bf0d-844215ba5826","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Szijjartoek_hivtak_meg_a_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelento_Zaid_Naffat","timestamp":"2018. május. 09. 10:17","title":"Kiderült, hogy jutott a parlamentbe a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő Zaid Naffa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","shortLead":"A sztrókot kapott rendező javára döntött a bíróság.","id":"20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dcdbae-e963-4f1f-af5b-61b3abe014e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38375107-1336-43c4-8a5a-c614787a1b5b","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Zold_utat_kapott_Terry_Gilliam_a_rendezo_a_kertjebol_uzent_rajongoinak","timestamp":"2018. május. 10. 10:46","title":"Zöld utat kapott Terry Gilliam, a rendező a kertjéből üzent rajongóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már többször is megtette. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök a szocsiban megtartott Éjszakai Hokiliga fesztiválon állt be játszani, ezt itt már...","id":"20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0603b9f7-8487-4dc2-86c4-50995cb0864a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557facf-fda7-475e-be53-013dfc0dff88","keywords":null,"link":"/sport/20180510_Fotok_Putyin_is_beallt_hokizni_Szocsiban","timestamp":"2018. május. 10. 21:29","title":"Fotók: Putyin is beállt hokizni Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","shortLead":"Folyik az ötletelés Brexit-ügyben.","id":"20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f379b3-140a-42c8-9d56-fb92657386bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1f9cd3-3e7e-46b1-9cd1-2645ca075345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180509_Hongkonghoz_hasonlo_allam_lesz_EszakIrorszagbol","timestamp":"2018. május. 09. 17:32","title":"Hongkonghoz hasonló állam lesz Észak-Írországból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és a kormánypártok nyertek a választásokon.","shortLead":"Fizethet az egri kórházigazgató, amiért a Fidesz mellett kampányolt, de szerinte mégis megérte, hiszen Nyitrai Zsolt és...","id":"20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ce59-e089-4c56-832b-fb2cc1d3bfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f644cb8-3a7a-464f-bd14-44da9b016e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Fizethet_az_egri_korhazigazgato_aki_a_Fidesz_mellett_kampanyolt","timestamp":"2018. május. 09. 18:00","title":"Jogsértés a Fidesz győzelméért: az egri kórházigazgató büszkén fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egyelőre a nem hivatalos változat, szaktanár dolgozta ki a válaszokat.","shortLead":"Ez egyelőre a nem hivatalos változat, szaktanár dolgozta ki a válaszokat.","id":"20180509_itt_a_tortenelemerettsegi_elso_felenek_megoldasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07057cb8-6a75-422b-9f63-a2c6db08269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aed7ac-be42-4a6b-b95e-5e157d22e6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_itt_a_tortenelemerettsegi_elso_felenek_megoldasa","timestamp":"2018. május. 09. 13:29","title":"Itt a történelemérettségi első felének megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti be ezt a pozíciót.","shortLead":"Előre tervezett lépés volt – mondta Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója, aki idén júliusig tölti...","id":"20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a07570b5-780f-4ea1-8872-e53a64d98ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac48de0-5a77-44f8-aefb-3348e846fa31","keywords":null,"link":"/kkv/20180509_Elarulta_a_Magyar_Telekom_vezere_hogy_miert_eppen_most_mondott_le","timestamp":"2018. május. 09. 11:27","title":"Elárulta a Magyar Telekom vezére, hogy miért éppen most mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]