Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható felhőszakadások, intenzív záporok, zivatarok miatt.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nyugati megyéire elsőfokú figyelmeztetést adott ki a várható...","id":"20180512_Jonnek_a_zivatarok_tobb_megyere_veszelyjelzest_adott_ki_az_OMSZ","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd3871c-7ee5-4eae-be66-353f719eb89d","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jonnek_a_zivatarok_tobb_megyere_veszelyjelzest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2018. május. 12. 10:30","title":"Jönnek a zivatarok, több megyére veszélyjelzést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","shortLead":"Kiesése miatt nem gyűjtött újabb pontokat, így a bajnokságban jelenleg 102 ponttal a negyedik.","id":"20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c09a990-b4f5-420f-9aa6-24b706564ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffdfe69-6d6f-4694-b880-ee13fed44a1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_Michelisz_Norbert_utkozott_a_Nurburgringen","timestamp":"2018. május. 12. 15:25","title":"Michelisz Norbert ütközött a Nürburgringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","shortLead":"Nem vezettek sikerre a tárgyalások Simicska Lajos médiaportfóliójáról.","id":"20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa12550f-b8a5-4f02-b2db-2abb9d166773","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_ungar_peter_nem_veszi_meg_a_magyar_nemzetet","timestamp":"2018. május. 11. 06:04","title":"Ungár Péter biztosan nem veszi meg a Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","id":"20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4f3523-4a9d-4e3f-91c5-b6a4e976e42b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 11. 18:55","title":"Varsó után Izrael felé veszi az irányt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","shortLead":"Szombaton tartja kongresszusát a Jobbik, Vona Gábor háttérbe húzódása után teljes tisztújítás jön.","id":"20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=feb189bd-f402-4ec4-b990-4011970fd4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e89a183-6303-46db-bbf2-41d2c9380e86","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Jobbik_Vona_orokseget_kell_tovabbvinni","timestamp":"2018. május. 12. 10:47","title":"Jobbik: Vona örökségét kell továbbvinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057e637-b24d-4bd7-9e19-370000274093","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Megvan_a_NagySzinPad_gyoztese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e057e637-b24d-4bd7-9e19-370000274093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0b654-09bf-4e7f-a381-826baca3c07f","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Megvan_a_NagySzinPad_gyoztese","timestamp":"2018. május. 12. 10:10","title":"Megvan a Nagy-Szín-Pad! győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából, Pakisztánból és Bangladesből.","shortLead":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából...","id":"20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2caef1dc-f864-4061-af91-a99ec66fb942","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","timestamp":"2018. május. 11. 12:15","title":"A GVH vizsgálja, hogyan lett Mága Zoltánnak több százezer ázsiai rajongója Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

\r

","shortLead":"Tárva-nyitva a határ, özönlenek a migránsok, megismétlődhet 2015, így látja a helyzetet Szijjátó Péter Athénban.\r

\r

","id":"20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421971b5-2de0-427c-8d9c-a4c9e227f545","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Szijjarto_megismetlodhet_a_migransvalsagos_2015","timestamp":"2018. május. 11. 15:15","title":"Szijjártó: Megismétlődhet a migránsválságos 2015","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]