[{"available":true,"c_guid":"3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is megtudhattuk, nagyjából milyen árra lehet számítani.","shortLead":"Pár napja hivatalosan is megerősítették, mikor jelenik meg a HTC nagyon várt új telefonja, most pedig azt is...","id":"20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b30682e-b540-423c-92a6-88b4ee54ae35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e25fcaa-a7e4-49b1-ae2e-8a103ed47b90","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_htcu12plus_ara_kiszivargott","timestamp":"2018. május. 10. 19:00","title":"A megjelenési ideje után az is kiszivárgott, mennyibe fog kerülni a HTC új csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dea363-ebbe-4b37-b37f-a35f99450050","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Születésnapjára a brit királyi testőrség uniformisát kapta, de az igazi meglepetés az volt, amikor tiszteleghetett az egyik katona mellett.","shortLead":"Születésnapjára a brit királyi testőrség uniformisát kapta, de az igazi meglepetés az volt, amikor tiszteleghetett...","id":"20180509_A_rojalista_negy_eves_kisfiu_megkapta_elete_legjobb_szulinapi_ajandekat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2dea363-ebbe-4b37-b37f-a35f99450050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1162ed5-6408-4c39-b0af-9ee874887c63","keywords":null,"link":"/elet/20180509_A_rojalista_negy_eves_kisfiu_megkapta_elete_legjobb_szulinapi_ajandekat","timestamp":"2018. május. 10. 12:06","title":"A négyéves royalista kisfiú megkapta élete legjobb szülinapi ajándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cabbce-d95b-4b86-b08c-31efb9598c51","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","timestamp":"2018. május. 11. 13:08","title":"\"Megúsztuk\" – Vajna Tímea cannes-i gépe vissza kellett forduljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják egy iPhone zárolását.","shortLead":"Folytatódik a macska-egér harc az Apple és a bűnüldöző szervek között: az iOS 11.4 még nehezebbé teszi, hogy oldják...","id":"20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5cbf2d-c84e-43cc-a515-69bd89ba636d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e324c9e7-f51c-40d9-9069-8c5895b3441a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_usb_resctrited_mode_ios_114ben_kikodolas_nehezitese","timestamp":"2018. május. 11. 19:00","title":"Pofon a rendőrségnek: az új szoftverrel még nehezebb lesz kikódolni az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén nyitják 21. magyarországi egységüket, amelyek közül csupán egy működik vidéken, Szegeden.","shortLead":"A hétvégén nyitják 21. magyarországi egységüket, amelyek közül csupán egy működik vidéken, Szegeden.","id":"20180511_videken_terjeszkedik_a_starbucks","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae67dd52-b1ad-4c85-88eb-45ec7a87ca48","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_videken_terjeszkedik_a_starbucks","timestamp":"2018. május. 11. 07:45","title":"Vidéken terjeszkedik a Starbucks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb androidos operációs rendszer, a P jelű véget vet annak, hogy bizonyos alkalmazások figyeljék, ha a netre csatlakozik a felhasználó.","shortLead":"A legújabb androidos operációs rendszer, a P jelű véget vet annak, hogy bizonyos alkalmazások figyeljék, ha a netre...","id":"20180510_androidp_letiltja_a_halozati_aktivitas_koveteset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab5c3f-0064-4833-afd4-30c7e3e2ae90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e358530f-6a43-45b5-9a4e-d062f59eed95","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_androidp_letiltja_a_halozati_aktivitas_koveteset","timestamp":"2018. május. 10. 13:00","title":"Önnek is jól jöhet: még ezt is tudja majd az Android P","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt a HVG-nek adott interjújában, hogy több felkért színész sem volt hajlandó Brezsnyevből viccet csinálni. ","shortLead":"A Lajkó – Cigány az űrben filmrendezője a szalonrasszizmusról, a politikusok boldogtalanságáról, és arról is beszélt...","id":"20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d28d1165-b6db-4203-b76d-4ae3c4342f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f187638-8924-41c9-9788-2f736729ee89","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Lengyel_Balazs_a_becstelenek_egyszerre_taszitanak_es_empatiat_valtanak_ki_belolem","timestamp":"2018. május. 10. 15:32","title":"Lengyel Balázs: A becstelenek egyszerre taszítanak és empátiát váltanak ki belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]