[{"available":true,"c_guid":"fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"kultura","description":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra kapta az állami kinevezéseket.","shortLead":"Az Orbán Viktorral is jó viszonyt ápoló korábbi bűvész, Fekete Péter lehet a kulturális államtitkár, aki eddig is sorra...","id":"201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe33a60e-7474-46b9-afbb-0fb3cb4aabc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c9394-1155-4c0f-a52b-30c2db30ab06","keywords":null,"link":"/kultura/201819_porond_buveszkedes_barsonyszek","timestamp":"2018. május. 12. 10:30","title":"Bűvész a porondon: portré a kulturális államtitkár-jelölt Fekete Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle a projektről, mely mélységesen megosztja a német kormányt, az európai közvéleményt és próbára teszi az USA kapcsolatát az Európai Unióval.","shortLead":"Lubminban, a Balti-tenger mellett megkezdődött az Északi Áramlat 2. vezeték építése – számol be a Deutsche Welle...","id":"20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa52b34a-50f1-4f56-a60e-245bb8eaa66f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Megosztja_a_nemeteket_szembeforditja_az_EUt_Amerikaval_megis_belevagtak","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Megosztja a németeket, szembefordítja az EU-t Amerikával, mégis belevágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult. A szakemberek azt jósolják: a jövőben is több ilyen viharra kell számítani, mert a klímaváltozás miatt az óceánok vize melegszik.","shortLead":"A normálisnál jóval melegebb víz óriási páratartalommal táplálta a vihart, és a partvidékre rengeteg eső zúdult...","id":"20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faa80825-61c7-4488-8197-00e75e804245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da71056e-df30-42a2-854f-f9a645555231","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_tulfutotte_a_rekord_meleg_ocean_a_harvey_hurrikant_azert_volt_annyira_brutalis","timestamp":"2018. május. 11. 19:04","title":"Túlfűtötte a rekordmeleg óceán a Harvey hurrikánt, azért volt annyira brutális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","shortLead":"A bűnöző egy Mazda volánja mögött igyekezett meglépni a rendőrök elől, és ehhez egy igen meredek manővert is bevállalt.","id":"20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da917d8c-b3c3-4041-80d8-a6b1ac3f3d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7cc90c-a542-4cec-9d2d-e017eeee7672","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_rendorauto_baleset_autos_uldozes_autos_video","timestamp":"2018. május. 12. 06:41","title":"Nem épp úgy végződött az orosz autós üldözés, ahogy azt megszoktuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cabbce-d95b-4b86-b08c-31efb9598c51","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","timestamp":"2018. május. 11. 13:08","title":"\"Megúsztuk\" – Vajna Tímea cannes-i gépe vissza kellett forduljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés kihívás maradt számára itthon. Mert nagyot álmodni és megcélozta Európát. Orbán szeret a zavarosban halászni és Európában most zavarodottság uralkodik, így lehet keresnivalója. Nem véletlenül cserélte az illiberalizmust kereszténydemokráciára. A hvg.hu közéleti podcastjában arról beszélgettünk, meddig juthat.","shortLead":"A miniszterelnök egymást követő harmadik alkalommal nyert kétharmaddal, negyedik kormányfői ciklusát kezdi, kevés...","id":"20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7606d-bdca-459b-8e6c-91c36f050ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Fulke_Orban_Viktor_kormanyalakitas","timestamp":"2018. május. 12. 12:30","title":"Fülke: Orbán már Európát akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját. A készülék még a legújabb iPhone-oknak is feladhatja a leckét. Most már azt is tudni, hol lehet majd megvásárolni a legkorábban az újdonságot.","shortLead":"Az eddig kiszivárgott információkat elnézve nem véletlenül várja annyira a világ a OnePlus új csúcstelefonját...","id":"20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770ed571-4c74-46fb-9d06-c6c097a66736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59512db-4b02-430e-91da-df48c1f83a1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_oneplus6_ideiglenes_arusitas_a_bejelentes_utan","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Így lehet a leghamarabb hozzájutni a OnePlus 6-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c2dad1-467c-4272-8544-fb1639fab502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első világháború befejezésének centenáriumán, ősszel avatják fel a Fiumei Úti Sírkertben.","shortLead":"Az első világháború befejezésének centenáriumán, ősszel avatják fel a Fiumei Úti Sírkertben.","id":"20180511_monumentalis_elso_vilaghaborus_emlekmuvet_allittat_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c2dad1-467c-4272-8544-fb1639fab502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af6d34b-ad02-443d-99dd-8af89428662a","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_monumentalis_elso_vilaghaborus_emlekmuvet_allittat_a_kormany","timestamp":"2018. május. 11. 06:54","title":"Monumentális I. világháborús emlékművet állíttat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]