Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2db8642f-432f-4b96-a8f9-52af4a202c15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell nagyon komolyan veszi Cannes-ban a mellbimbó felszabadításáért folytatott küzdelmet.","shortLead":"A modell nagyon komolyan veszi Cannes-ban a mellbimbó felszabadításáért folytatott küzdelmet.","id":"20180513_Kendall_Jenner_megint_pucerra_oltozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db8642f-432f-4b96-a8f9-52af4a202c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b527b-526f-4696-b5eb-e1db343c84de","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Kendall_Jenner_megint_pucerra_oltozott","timestamp":"2018. május. 13. 07:50","title":"Kendall Jenner megint pucérra öltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi funkciókkal felruházott óra adott esetben életet is menthet.","shortLead":"Kár volna legyinteni az Apple Watchra, mint a pénzesek luxuskütyüjére, ismét bebizonyosodott, hogy az egészségügyi...","id":"20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87533b7-fe18-4d1d-8c68-c5faa1f730ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7cb93-fdd7-46dc-aeab-8e3aaccdadd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_ujra_eletet_mentett_az_apple_okosoraja","timestamp":"2018. május. 12. 15:12","title":"Újra életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","shortLead":"The Violin Alone már nyert egy jeles tévés díjat. Hogy hány Emmyt ítélnek neki, az június 9-én dől el.\r

","id":"20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=404d7e2d-bc49-402c-8361-99cd77cb0b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf012d-ba3f-4cf6-bbec-d23aa438f9f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_8_emmyjeloles_a_magyar_hegedumuveszrol_szolo_filmnek","timestamp":"2018. május. 13. 09:48","title":"8 Emmy-jelölés a magyar hegedűművészről szóló filmnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed284bf8-5fe7-4b3b-966b-015d219fd04f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtötte a Facebookon terjedő friss, gyanús híreket az Urban Legends blog szerzője. Egy rövid kvíz segítségével két perc alatt kiderítheti, mit hitt el, amit nem kellett volna – és miben kételkedett, ami pedig igaz volt.","shortLead":"Összegyűjtötte a Facebookon terjedő friss, gyanús híreket az Urban Legends blog szerzője. Egy rövid kvíz segítségével...","id":"20180512_aprilis_hoaxkviz_kinder_tojas_nyugtatok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed284bf8-5fe7-4b3b-966b-015d219fd04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f6ea55-f66b-40db-9025-81f1b546dff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_aprilis_hoaxkviz_kinder_tojas_nyugtatok","timestamp":"2018. május. 12. 08:03","title":"Tényleg nyugtatókat talált egy magyar kisfiú egy Kinder-tojásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","shortLead":"Benjamin Netanjahu miniszterelnök meghívására látogat Izraelbe a magyar kormányfő.","id":"20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c63dda-1a14-4dcd-9d2e-fdd013273cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4f3523-4a9d-4e3f-91c5-b6a4e976e42b","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Varso_utan_Izrael_fele_veszi_az_iranyt_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 11. 18:55","title":"Varsó után Izrael felé veszi az irányt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","shortLead":"A Facebook nagyon komolyan gondolja, hogy kriptovalutát készít.","id":"20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec38d874-074f-41bf-9b1f-f2ace3cd31ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ae6bb6-3df4-4b6c-b337-c9b2ef76832f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_facebook_kriptovaluta_bitcoin","timestamp":"2018. május. 12. 08:35","title":"A Facebook tényleg saját pénzrendszert fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek: igazából csak önmagával azonos. Szürreális bájával, finoman szólva is önfejű szerkezetével vagy elkapja nézőjét, vagy messzire löki magától. Nagyjából úgy, mint a közeg, amelyben játszódik. Kritika.","shortLead":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek...","id":"20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8808b-536a-4b23-8adc-bf9361ba16ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","timestamp":"2018. május. 11. 20:30","title":"Ez a film egy igazi ufó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]