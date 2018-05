Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A címvédő Győri Audi ETO KC 26-20-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1074102d-5829-4a21-ac88-cf580d9e0a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3e6a7-5d21-460e-88b9-8ed57a76d914","keywords":null,"link":"/sport/20180512_edzojuk_a_gyori_kezisekrol_varazsolt_a_csapatom","timestamp":"2018. május. 12. 17:13","title":"Edzőjük a győri kézisekről: Varázsolt a csapatom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196c12d2-ee5d-4bdd-a550-629dc498b328","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_Ime_a_lottoszamok_a_4es_is_milliot_er","timestamp":"2018. május. 12. 20:01","title":"Íme a lottószámok, a 4-es is milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek: igazából csak önmagával azonos. Szürreális bájával, finoman szólva is önfejű szerkezetével vagy elkapja nézőjét, vagy messzire löki magától. Nagyjából úgy, mint a közeg, amelyben játszódik. Kritika.","shortLead":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek...","id":"20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8808b-536a-4b23-8adc-bf9361ba16ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","timestamp":"2018. május. 11. 20:30","title":"Ez a film egy igazi ufó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem kell 6 évet várnunk rá.","shortLead":"Még oda sem ért a legutóbb indított űreszköz a Marsra, a NASA már bejelentette a következő indítását. Ezúttal közel sem...","id":"20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e128d5-8574-43d1-8abd-4ab5d9df1e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9770757-4cb1-4d9f-a100-28ccc77f5cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_nasa_mars_helicopter_helikopter_madartavlat_urkutatas","timestamp":"2018. május. 12. 10:13","title":"Eldőlt: a NASA egy helikoptert küld a Marsra, hogy jobban feltérképezze a bolygót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","shortLead":"A híres operaénekes részvényes lett a Virtuózokban. Megvásárolták a nemzetközi licenszjogokat is.","id":"20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05e02ee-7bf1-47bb-ae6f-15b9decb7524","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Placido_Domingoval_keszul_meghoditani_a_vilagot_egy_magyar_fejlesztesu_tevemusor","timestamp":"2018. május. 12. 09:03","title":"Placido Domingóval készül meghódítani a világot egy magyar fejlesztésű tévéműsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","shortLead":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","id":"20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5537b8-69c3-45cd-bc65-d105821cf3d6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","timestamp":"2018. május. 11. 15:29","title":"Kerülje el az Árpád hidat a hétvégén, ha nem akar bosszankodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi vállalkozó a kunmadarasi repülőtér melletti egy-másfél hektárnyi építési telken. Az eddig megvizsgált érmék mindegyike lengyel veretű.","shortLead":"Öt-hatezer darab, az első mérések szerint tizenegy kilogramm tizenhatodik századi ezüstpénzt talált egy helyi...","id":"20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a751c384-8542-44d7-9030-436c7f8fc7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d3f291-0bc0-4485-8338-e309237e4512","keywords":null,"link":"/elet/20180511_kulonleges_leletre_bukkantak_a_kunmadarasi_repuloter_mellett","timestamp":"2018. május. 11. 12:47","title":"Különleges leletre bukkantak a kunmadarasi repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]