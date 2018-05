Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és a telefonnal, hanem hogy a folyamatosan nethez kapcsolódó eszközökön veszélyeknek vannak kitéve. Emiatt a szülők harmada igyekszik csökkenteni a gyerekek online töltött idejét és így próbálják megvédeni gyerekeiket az online világ kockázataitól. A Kaspersky Lab kiberbiztonsági cég szakértői szerint ugyanakkor vannak más lehetőségek is, amelyek segítenek a fenyegetettség csökkentésében, miközben nem zárják ki a gyerekeket a net hasznos, adott esetben készségfejlesztő részeiről.","shortLead":"A mai kisgyerekes szülőknek nemcsak az okoz fejfájást, hogy mennyi időt töltenek a gyerekeik a számítógéppel és...","id":"20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521ba7c6-7941-47f5-97b3-b999b9acac4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31a9d49-58be-4abb-ac6f-bf0d14bf0c06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_gyerekek_kiberbiztonsag_internetezes_szamitogep_hasznalat_veszelyek","timestamp":"2018. május. 11. 20:43","title":"Van gyereke? Nekünk meg van egy jó tanácsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi versenyen ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"A négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő...","id":"20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c34a78d-fc79-4a06-b5c2-f84a50f20ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be1643-5a3c-42cb-b7f9-1e69e409b98b","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Hamiltone_a_pole_pozicio_Barcelonaban","timestamp":"2018. május. 12. 16:32","title":"Hamiltoné a pole pozíció Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől, hogy egy olyan, sűrített levegővel töltött szerkezet csukta be azokat, amilyennel mások – kissé unortodox módon – inkább versenyautókat hajtanak.","shortLead":"Biztosan nem sokan gondolnák, amikor felszállnak egy buszra, és hallják a szuszogó hangot az ajtók felől...","id":"20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f31556f6-c52c-4b51-9c94-2e27d393ac17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3435f5-3254-44f1-ad7c-5333664053f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_pneumobil_nitrogennel_hajtott_auto_bme_muszakik_verseny_eger","timestamp":"2018. május. 11. 16:10","title":"Mi a közös egy BKV-buszban és egy versenyautóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják majd az összefüggést a foglalkoztatás és az egészségi állapot között.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem megállapodást kötött egy nyugdíjas szövetkezettel: innovatív módszertant alkalmazva kutatják...","id":"20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11924a1e-a8bb-41db-9d3f-d15cf3bd1a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c64068-4133-462d-b60c-d60d3d6a82ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dolgozo_nyugdijasokon_vizsgalnak_a_munka_negativ_hatasait","timestamp":"2018. május. 13. 13:16","title":"Dolgozó nyugdíjasokon vizsgálnák a munka negatív hatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal, hogy ráirányítják a mobilt. Végre más telefonokra is elérhetővé teszik és néhány új funkciót is pakolnak bele.","shortLead":"A Google Lens nevű fejlesztése a mesterséges intelligenciát használva képes rákeresni dolgokra, azzal...","id":"20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8142faab-ca40-4a26-8bdc-74d604275697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae1e8cf-3ccb-4864-96de-963cc64a421e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_google_lens_google_fotok_mesterseges_intelligencia_google_io_konferencia_2018","timestamp":"2018. május. 12. 11:03","title":"Androidos mobilja van? Jó eséllyel belekerül a funkció, amellyel a telefon ránézésre megmondja, hogy mit lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6af0a8-37f2-473f-814a-9d9ad6ba4a03","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","timestamp":"2018. május. 12. 14:29","title":"Vajna Tímea nélkül nincs buli Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés a Magyarországot képviselő AWS énekese szerint. \r

","shortLead":"Új lehetőségeket és élményeket kaptak az Eurovíziós Dalfesztiválon, sok kaput nyitott meg előttünk a fellépés...","id":"20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69f32e1-ada6-4b81-8c7e-f01ea64f6cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9af74-390d-409e-b7d8-8ef1682f8e75","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_aws_enekese_az_eurovizios_dalfesztival_utan","timestamp":"2018. május. 13. 10:34","title":"\"Megmutattuk, hogy a metál szubkultúra létezik\" – megszólalt az AWS énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]