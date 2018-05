Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain ismert republikánus szenátor bírálói szavait, hogy azok nem számítanak, mert a politikus haldoklik.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az USA-ban egy fehér házi kommunikációs alkalmazott, aki azzal intézte el John McCain...","id":"20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8892fae-3e69-4dad-be18-22a817205471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5153d465-2dc0-4b28-9c6a-ec0f20de17db","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Nem_szamit_ugy_is_haldoklik__mondta_McCain_szenatorrol_egy_feher_hazii_PRos","timestamp":"2018. május. 11. 14:55","title":"Nem számít, úgy is haldoklik – mondta McCain szenátorról egy fehér házi PR-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek: igazából csak önmagával azonos. Szürreális bájával, finoman szólva is önfejű szerkezetével vagy elkapja nézőjét, vagy messzire löki magától. Nagyjából úgy, mint a közeg, amelyben játszódik. Kritika.","shortLead":"Az Így csajozz egy földönkívülivel leginkább azért érdekes, mert sikerül neki az, ami ritkán jön össze mozgóképnek...","id":"20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1b1b95-fd4b-4cae-b194-689fc87289f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea8808b-536a-4b23-8adc-bf9361ba16ad","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ez_a_film_egy_igazi_UFO_Igy_csajozz_egy_foldonkivulivel_kritika","timestamp":"2018. május. 11. 20:30","title":"Ez a film egy igazi ufó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre szerződést kötött vele. Ennek ellenére a szombat délutáni Szeged-Veszprém bajnoki döntőn a keretbe sem nevezte Juan Carlos Pastor vezetőedző, a klubvezetők pedig nem búcsúztatták el a kezdés előtt.\r

","shortLead":"A 34 éves beálló távozása pénteken vált hivatalossá, amikor az NB I-ből kiesett Orosházi FKSE bejelentette, két idényre...","id":"20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=430d246f-e4d0-44a0-99bb-163c383dfd84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34cb8dc-2d92-4d85-a34d-510fcc50edb7","keywords":null,"link":"/sport/20180513_zubai_szabolcs_tiz_ev_utan_hagyja_ott_a_szegedet","timestamp":"2018. május. 13. 09:27","title":"\"Mintha börtönből szabadulnék\" – Zubai tíz év után hagyja ott a Szegedet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitterre került fel egy kép, ami állítólag a Galaxy Note9-et mutatja. Ha valóban ilyen lesz a készülék, akkor nem erőltették meg magukat túlságosan a Samsung formatervezői.","shortLead":"A Twitterre került fel egy kép, ami állítólag a Galaxy Note9-et mutatja. Ha valóban ilyen lesz a készülék, akkor nem...","id":"20180512_kiszivargott_kep_a_galaxy_note9rol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15f98978-3c4b-4ba0-9868-6a3989d04fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299503a4-f84c-40d6-b747-361f8e111034","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_kiszivargott_kep_a_galaxy_note9rol","timestamp":"2018. május. 12. 17:00","title":"Van, akinek csalódás: tényleg ilyen lesz a Galaxy Note9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","shortLead":"Ha a dalukkal nem is lettek győztesek, a pöpec látványvilággal igen.","id":"20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bed0d7c2-3718-4a73-bbc0-f0852ad64483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3a4cc0-cea9-4640-99b3-c58879d741c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_Egy_dijat_azert_elhozott_az_AWS_az_Eurovizios_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 13. 11:06","title":"Egy díjat azért elhozott az AWS az Eurovíziós fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos találkozójára, de végül nem mehetett el. A döntésnek egy televíziós interjúhoz van köze – írja a 444.","shortLead":"A most momentumos Nagy Károly korábban öt évig volt labdarúgó Felcsúton, az akadémia pedig őt is meghívta a szokásos...","id":"20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b357b6-e0bf-4e4b-ad14-f292e741e980","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nem_mehetett_el_a_felcsuti_oregdiaktalalkozora_mert_a_Momentumban_politizal","timestamp":"2018. május. 11. 16:22","title":"Nem mehetett el a felcsúti öregdiák-találkozóra, mert kritizálta Orbán akadémiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b49d3-2be4-4e22-a12f-f042521c3953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cannes-ban Kendall Jenner nem vitte túlzásba az anyaghasználatot.","shortLead":"Cannes-ban Kendall Jenner nem vitte túlzásba az anyaghasználatot.","id":"20180512_Ennel_pucerabb_ruha_nincs_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74b49d3-2be4-4e22-a12f-f042521c3953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3671df-56f0-4741-951f-283761d561e1","keywords":null,"link":"/elet/20180512_Ennel_pucerabb_ruha_nincs_is","timestamp":"2018. május. 12. 08:27","title":"Ennél pucérabb ruha nincs is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","shortLead":"Jön Milo is, de nem a konferenciára, hanem külön standupra a Bálnába.","id":"20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd7f481b-ba76-41e6-b406-ab1801beae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d425c6-6aa8-46a5-996b-c953153917d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Schmidt_Maria_Politikailag_inkorrekt_beszelgetesre_keszulunk","timestamp":"2018. május. 11. 12:40","title":"Schmidt Mária: \"Politikailag inkorrekt beszélgetésre készülünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]