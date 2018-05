Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","shortLead":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","id":"20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb314f-636f-487c-a723-1c872197058c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","timestamp":"2018. május. 13. 12:55","title":"Kártérítést kaphatnak a Nagy-Britanniából kitoloncolt hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","shortLead":"A Ferrari 812 Superfast az utolsó nagy mohikánok egyike, amely még turbómotor nélkül ilyen brutális.","id":"20180513_ferrari_superfast_autobahn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5800fc86-dcfe-4df0-8746-aa5aabc05560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be025d1-4bfd-4391-9b5f-6a361bcee838","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_ferrari_superfast_autobahn","timestamp":"2018. május. 13. 09:47","title":"Tényleg Superfast az új Ferrari: 320-szal szalad az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=741485d6-de4f-4131-b708-e16a0bb45c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6af0a8-37f2-473f-814a-9d9ad6ba4a03","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Vajna_Timea_nelkul_nincs_buli_Cannesban","timestamp":"2018. május. 12. 14:29","title":"Vajna Tímea nélkül nincs buli Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz Brill Steel Motorsport autójával egyébként is elég nehéz feltűnés nélkül bárhol megjelenni. Még Monacóban is.","id":"20180513_nissan_gt_r_brill_steel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbaa2882-cd68-4128-87f3-fd49d4eebe10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d2f4f1-d47a-4ebc-b2fa-51184e51a799","keywords":null,"link":"/cegauto/20180513_nissan_gt_r_brill_steel","timestamp":"2018. május. 13. 11:19","title":"Simán kikapta a rendőr a forgalomból az 1850 lóerős Nissan GT-R-t - de nem azért, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban jelentette ki, hogy Magyarországon nincs gond ezen a téren.","shortLead":"A kormánnyal korábban több kérdésben is kritikus fideszes uniós biztos a kormánypárti Magyar Időknek adott interjúban...","id":"20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25787a45-640c-49cc-9d38-d133c1cf2103","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_navracsics_nincs_rendszerszintu_problema_a_jogallamisaggal","timestamp":"2018. május. 14. 10:14","title":"Navracsics: Nincs rendszerszintű probléma a jogállamisággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","shortLead":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","id":"20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60034e90-956c-418d-a6f9-158cb7f4e2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 12. 18:39","title":"Sneider: Szociálisan érzékeny néppárt lesz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap a Magyar Nemzeti Múzeumban.\r

","shortLead":"Az ország különböző részeiből hetven kulturális intézmény – múzeum, kiállítóhely, gyűjtemény – mutatkozik be vasárnap...","id":"20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4567cf4d-24e7-4261-a425-5b1c351757a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e3043c-2e95-46e6-866d-9c74e7e4f2b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_varja_a_muzeumok_majalisa","timestamp":"2018. május. 13. 11:52","title":"Ha még nincs programja mára, várja a Múzeumok Majálisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","shortLead":"A miniszterelnök megint nőügyekkel foglalkozik: most a BL-győztes kézilabdázóknak gratulált.","id":"20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21fb557d-24a1-42de-82cd-c6df94c6759b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8a1af2-67f3-4ca3-9146-a8cf681343d7","keywords":null,"link":"/elet/20180514_orban_viktor_jo_mulatsag_noi_munka_volt","timestamp":"2018. május. 14. 07:25","title":"Orbán Viktor: \"Jó mulatság, női munka volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]