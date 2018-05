Nem ígérkezett a nap legizgalmasabb miniszterjelölti meghallgatásának, hogy Nagy István az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága előtt mutatkozott be. Aztán olyat mondott a leendő agrárminiszter, amit nehéz felülmúlni. Az Index tudósítása szerint ugyanis Nagy István azt mondta:

a sertéspestis úgy kerülhetett be Heves megyébe, hogy egy migráns vagy vendégmunkás eldobott egy szendvicset, amit megtalált egy vaddisznó, amely így megbetegedett.

Hogy ezt mégis miből gondolja, arról már nem volt szó.

Azt a Magyar Fajtiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke is elmondta kérdésünkre: valóban ehettek eldobált szendvicset a vaddisznók, de a vírust be lehet hurcolni ruhával vagy cipővel is. Szerinte azt lehet feltételezni, hogy Ukrajnában elhullott, leölt fertőzött állatokat feldolgoztak, és élelmiszerként hoztak be Magyarországra.