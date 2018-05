Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","shortLead":"Hosszabbításban 27-26-ra verte a Vardar Szkopjét, így negyedszer is BL-győztes a Győri Audi ETO KC.","id":"20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f78709db-bc9a-4faf-a809-ba6243f970b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43446996-d0c2-44df-99cb-69058a06e5ca","keywords":null,"link":"/sport/20180513_Megvedte_cimet_a_Gyor_a_kezilabdaBLben","timestamp":"2018. május. 13. 19:59","title":"Megvédte címét a Győr a kézilabda-BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter pedig már aznap megkapják a miniszterelnöktől első feladatukat, hogy a lehető legrövidebb idő alatt dolgozzák ki alaptörvény a hetedik módosításának és a Stop Soros szigorításának tervezetét – jelentette be a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter.","shortLead":"A miniszteri meghallgatások után várhatóan pénteken alakul meg az új kormány, Trócsányi László régi-új igazságügyi...","id":"20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15e38210-e874-4cde-b29e-6a99d8eff62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e2954c-dd06-4ce9-a556-effdef1b320a","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_gazdasagi_bizottsagi_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 11:32","title":"Rogán: Az új kormány már első ülésén tárgyalni fogja a Stop Soros szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált, a Hamburg szurkolói fáklyákat dobáltak a pályára, hogy késleltessék a Borussia Mönchengladbach elleni mérkőzés lefújását.\r

","shortLead":"Első alkalommal esett ki a Bundesliga első osztályából a Hamburg együttese. Amikor a kiesés egyértelművé vált...","id":"20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441de49f-688d-404f-bc15-2538c97f0d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59bb2e7-04f7-4ed3-a98e-091811cb0848","keywords":null,"link":"/sport/20180512_Botranyos_korulmenyek_kozott_esett_ki_a_Hamburg_a_Bundesligabol","timestamp":"2018. május. 12. 21:32","title":"Botrányosan esett a Hamburg, Szalai gólt lőtt, Dárdaiékat elverték Gulácsiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","shortLead":"A németek körözték a svéd állampolgárt, akit a Terézvárosban fogtak el.","id":"20180512_sved_ingatlancsalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf88fd7b-d023-469c-ae88-2c64d5f69ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218c781b-63f2-4dde-9d04-ad2e72a9496b","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_sved_ingatlancsalo","timestamp":"2018. május. 12. 17:04","title":"Nálunk bujkált a svéd ingatlancsaló, meztelenül kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c696453-beb1-4d20-9d9f-52044810bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f53ba24f-3153-450a-83f1-e1faa433949b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_google_maps_ar_olcso_napelem_google_gep_telefonal_zte_huawei_facebook_kommentek","timestamp":"2018. május. 13. 12:00","title":"Ez történt: megjött a 30x olcsóbb napelem, az első házra már fel is szerelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","shortLead":"A párt szombaton megválasztott új elnöke megerősítené a Jobbikot, 2022-re készülnek.","id":"20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86259809-7942-4e01-94fe-7f04adbf52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60034e90-956c-418d-a6f9-158cb7f4e2b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Sneider_Szocialisan_erzekeny_neppart_lesz_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 12. 18:39","title":"Sneider: Szociálisan érzékeny néppárt lesz a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]