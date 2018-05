Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","shortLead":"Az egykori tiszti kaszinó épületét hirdette meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Pécsen, a licit pénteken indult.","id":"20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e27385be-618d-4ce2-bdde-e5dc4ffd0848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2189ffd1-2484-44ae-aa40-e28168604ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_patinas_epuletet_ad_el_az_allam_a_csod_szelen_allo_varosban","timestamp":"2018. május. 13. 10:20","title":"Patinás épületet ad el az állam a csőd szélén álló városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz fejlesztett újdonságával a Dyson. A cég a vezetékes porszívók szívóerejét ígéri a vezeték nélküli kategóriában, és ezt olyan komolyan gondolják, hogy hagyományos porszívót többé már nem is dobnak piacra.","shortLead":"Minden eddiginél fejlettebb motortechnológiát ígér idén tavasszal piacra dobott, vezeték nélküli porszívókhoz...","id":"20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66bc9563-3cfe-4cb0-ba72-b3a7b6e57fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d15590-bf29-4166-bbcc-7f40826910a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_dyson_cyclone_v10_vezetek_nelkuli_porszivo","timestamp":"2018. május. 13. 09:03","title":"Szokjon hozzá: végleg leáll a hagyományos porszívókkal az egyik legnagyobb gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő elhunyt, a koncertek folytatódtak.\r

","shortLead":"Jorge Bergero és zenésztársai először azért mentek kórházba zenélni, hogy felvidítsák halálos beteg párját. Miután a nő...","id":"20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb67d554-b175-4261-9e79-bde05d6ae515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0f0012-15dc-4887-b10b-8f36b667b04a","keywords":null,"link":"/kultura/20180513_gyogyithatatlan_betegeknek_tart_koncerteket_ez_a_kulonleges_zenekar","timestamp":"2018. május. 13. 13:40","title":"Gyógyíthatatlan betegeknek tart koncerteket ez a különleges zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn, rosszabb esetben pedig soha nem jut el a készülékekre. Nyomásgyakorlással igyekszik rákényszeríteni a gyártókat arra, hogy változtassanak szokásaikon és sokkal gyakrabban adjanak ki hibajavítást tartalmazó csomagokat.","shortLead":"Új időszak köszönt be az androidos mobilvilágban: a Google megelégelte, hogy a kiadott frissítések egy része későn...","id":"20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a724f363-6089-4cd9-bafa-4bf5350128e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e940de-5f97-4cff-98cf-fb6e068ddebe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_android_biztonsagi_frissites_security_update_google_io_konferencia_2018_android_p","timestamp":"2018. május. 13. 11:03","title":"Androidos telefonja van? Jó eséllyel önt is érinti a változás, amellyel a gyártók közé csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve vadonatúj autós technikák szépségét párhuzamosan felvázoló írásunknak. Nyitjuk az ajtókat, foglaljanak helyet a három csodában.","shortLead":"Az apró, az arisztokrata és az erőművész. Akár ezt a címet is választhattuk volna ennek az 50-60 éves, illetve...","id":"20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa57f2c8-a7d0-4211-9d85-082a3abc3642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ca0ad-52f7-4c41-a423-36f304ce6bd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180512_morris_mini_traveller_bmw_503_coupe_m5_sportauto_oldtimer_balaton","timestamp":"2018. május. 12. 17:30","title":"Amikor 34 lóerő veri a 600 lóerőt: elképesztő BMW-ket és egy parányi Minit vezettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","shortLead":"Az AWS produkciója jól felrázta a diszkómezőnyt.","id":"20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d2989a4-2f02-4e16-8bac-ba7567687155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275de1d6-ceff-405d-8e3b-0fd038f2499b","keywords":null,"link":"/kultura/20180512_Eurovizios_Dalfesztival_Utos_volt_a_magyar_csapat","timestamp":"2018. május. 12. 23:15","title":"Eurovíziós Dalfesztivál: Ütős volt a magyar csapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779","c_author":"Daróczi Ágnes","category":"velemeny","description":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","shortLead":"Nekrológ a tegnap elhunyt Choli Daróczi Józsefről.","id":"20180513_Daroczi_Agnes_Choli","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=230660c0-7db5-4ef4-949c-dafde81a4779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8e0d3a-4f1b-4ff0-b389-518ae6cae85b","keywords":null,"link":"/velemeny/20180513_Daroczi_Agnes_Choli","timestamp":"2018. május. 13. 18:43","title":"Daróczi Ágnes: Choli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett legyőznie a budapesti négyes döntőben. A román csapat két éve hetesekkel verte Görbicz Anitáékat, és nyert, ezért vettek most elégtételt a zöld-fehérek. ","shortLead":"Negyedik Bajnokok Ligája-győzelmére készül a Győri Audi ETO KC, amelynek a fináléba jutásért a CSM Bucurestit kellett...","id":"20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb34c799-a041-4b57-924a-65ff047a08cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa89c5e-a7b5-48df-8544-c7faef8fc356","keywords":null,"link":"/sport/20180512_bl_dontoert_harcolnak_a_gyori_kezisek","timestamp":"2018. május. 12. 15:20","title":"Kiharcolták a győri kézilabdázók a BL-döntőbe jutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]